The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بريطانيا تؤيد إقامة دولة فلسطينية في المستقبل لكن أولويتها الآن وقف إطلاق النار

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن (رويترز) – قال وزير بريطاني يوم الجمعة إن لندن تؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية في نهاية المطاف لكن الأولوية الآن يجب أن تكون تخفيف المعاناة في قطاع غزة وتوصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى وقف إطلاق النار.

وذكرت حكومات بريطانية متعاقبة أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في الوقت المناسب، دون أن تضع جدولا زمنيا أو تحدد شروطا لذلك.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل لشبكة سكاي نيوز “نريد دولة فلسطينية، نرغب في ذلك، ونريد التأكد من توافر الظروف التي يمكن أن تتيح لهذا النوع من الحل السياسي طويل الأمد أن يتحقق”.

وأضاف “أما حاليا، واليوم، علينا أن نركز على ما سيخفف من المعاناة الشديدة وغير المبررة في غزة، وهو ما يجب أن يكون الأولوية بالنسبة لنا اليوم”.

جاءت تعليقات الوزير بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي خطة قوبلت بتنديد شديد من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الخميس إن إقامة دولة فلسطينية هو “حق أصيل للشعب الفلسطيني”، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة ضرورية نحو تحقيق حل الدولتين.

وكرر وزير الخارجية ديفيد لامي خلال زيارة إلى أستراليا دعوة ستارمر لوقف إطلاق النار، ووصف الوضع “المتدهور” في غزة بأنه “لا يمكن الدفاع عنه”.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 شخص ماتوا من الجوع، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت جماعات معنية بحقوق الإنسان إن المجاعة تتفشى بشكل جماعي حتى مع وجود أطنان من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات خارج القطاع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية