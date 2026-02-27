بريطانيا تنقل بعض موظفيها داخل إسرائيل وسط تصاعد التوتر بالمنطقة

لندن 27 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة إن لندن نقلت مؤقتا بعض أفراد طاقمها الدبلوماسي وأسرهم من تل أبيب إلى موقع آخر داخل إسرائيل احترازيا بسبب تصاعد التوتر بالمنطقة.

وقالت بريطانيا إن سفارتها في تل أبيب تواصل العمل بصورة طبيعية، لكنها حذرت من أن الوضع الأمني “ربما يتصاعد بسرعة”، وأن الحدود الدولية، بما في ذلك المسارات الجوية والبرية، قد تُغلق بعد صدور دون وقت كاف بعد صدور إشعار.

وبالتوازي مع عملية النقل، نصحت بريطانيا بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلا للضرورة، وواصلت التوصية بتجنب بعض المناطق تماما. وأضافت أنه رغم أن هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل أصبحت أقل تكرارا، فإن الخطر لا يزال قائما في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقالت سلطنة عُمان، الوسيط في المحادثات، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي أمس الخميس، لكن لم تظهر مؤشرات على حدوث تقدم كبير من شأنه تفادي شن ضربات أمريكية محتملة، في وقت تحشد فيه الولايات المتحدة قواتها الجوية والبحرية في الشرق الأوسط.

وكررت فرنسا اليوم الجمعة نصيحتها لمواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية بسبب الوضع الأمني في إيران.

وخاضت إسرائيل حربا استمرت 12 يوما ضد إيران في يونيو حزيران الماضي، وانضمت الولايات المتحدة لها في المراحل الأخيرة بشن هجمات على منشآت نووية إيرانية.

