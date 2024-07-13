بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تدعو للإفراج عن صحفي محتجز

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دبي (رويترز) – دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم السبت إلى الإفراج فورا عن الصحفي أحمد السنوسي المحتجز في طرابلس منذ يومين، وشددت على ضرورة الحفاظ على سلامة جميع العاملين في مجال الإعلام.

وعبرت البعثة في بيان عن “قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفي أحمد السنوسي في 11 يوليو”.

وتشير صفحة السنوسي الرسمية على فيسبوك إلى أنه يشغل منصبي المدير العام لقناة (تبادل) على الإنترنت ومذيع برنامج (فلوسنا) على قناة الوسط ومقرها تونس.

وتركز القناة والبرنامج التلفزيوني بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وحذرت البعثة من أن “تضييق الخناق على الصحفيين يعزز مناخ الخوف ويقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا”.

وغرقت ليبيا الغنية بالنفط في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في منتصف يونيو حزيران، قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري إنها تشعر بالقلق إزاء “التقارير الواردة عن وقوع انتهاكات في أنحاء البلاد، ولا سيما النمط المتكرر من الاختطاف أو الاعتقال التعسفي واحتجاز الليبيين”.