بعثة الحج التحضيرية الإماراتية تغادر إلى السعودية

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غادرت بعثة الحج التحضيرية لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات إلى السعودية، بحسب بيان وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وتضم البعثة ممثلين لمختلف الجهات الحكومية للعمل على استقبال طلائع الحجاج والتجهيز لاستقبال البعثة الرسمية.

وأوضح البيان أن اللجنة باشرت مهامها في مقر البعثة الرئيس في مكة المكرمة والاستعداد والتحضير المسبق في مختلف النواحي الإدارية والصحية وغيرها، واستقبال طلائع الحجاج عبر مطار جدة الدولي وتيسير شؤونهم حتى وصولهم إلى مقر سكنهم والاطمئنان على صحتهم وأحوالهم.

وتفقدت البعثة مقر حجاج الدولة في منى وعرفات، وتابعت كل متطلباتها ومدى مطابقتها للمعايير والشروط التي وضعتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في إطار حرصها على راحة الحجاج في هذه المناسك “وفق رؤية متطورة وذكية مواكبة لأفضل النظم المتبعة في التجهيزات السكنية التي توفر كافة سبل الراحة للحج”، بحسب البيان.

م ل/الح