بعثتان صينية وأميركية تجريان في باريس محادثات تجارية (إعلام رسمي)

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

التقى مسؤولون من الصين والولايات المتحدة في باريس الأحد لإجراء محادثات تجارية بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية. 

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ لبحث القضايا التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الزيارة الرسمية المتوقعة للرئيس دونالد ترامب إلى الصين.

ذكرت قناة “سي سي تي في” التلفزيونية الصينية الرسمية أن المحادثات تُعقد في مقر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في باريس.

تأتي هذه اللقاءات الدبلوماسية في وقت عصيب يشهده الاقتصاد العالمي، إذ تعاني أسواق الطاقة من اضطرابات حادة نتيجة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

تُعدّ بكين شريكا وثيقا لطهران، وقد دانت اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله علي خامنئي، لكنها انتقدت أيضا الضربات الإيرانية على دول الخليج.

خاضت الصين والولايات المتحدة حربا تجارية شرسة أخذت حيزا كبيرا من العام 2025، وقد بلغت الرسوم الجمركية المتبادلة مستويات قياسية في إحدى المراحل، وهددت قيود التصدير بتعطيل سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحيوية.

خفّت حدة التوتر بعد لقاء ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في بوسان بكوريا الجنوبية في تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن تحقيقات أميركية جديدة أُعلن عنها الأربعاء بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية الصينية والعمل القسري، تُنذر بمزيد من الاضطراب في العلاقة.

أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا الجمعة ذكرت فيه أن المسؤولين في باريس سيجرون “مشاورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك”، من دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مضمون المحادثات.

وقال بيسنت الذي من المقرر أن يرافقه الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير في بيان الخميس إن “الحوار الاقتصادي” بين البلدين “يمضي قدما”.

ويُنظر إلى اجتماع باريس المقرر أن يستمر يومين على أنه تمهيد لزيارة ترامب المرتقبة إلى الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد صرحت واشنطن بأن ترامب سيزور الصين في بيم 31 آذار/مارس و2 نيسان/أبريل، رغم أن بكين لم تؤكد هذه التواريخ بعد جريا على عادتها في مثل هذه المواضيع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

