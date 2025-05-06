بوتين يؤكد لبزشكيان تأييده التوصل لاتفاق “منصف” مع واشنطن في الملف النووي

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الايراني مسعود بزشكيان أنه يؤيد التوصل إلى إتفاق “منصف” بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني الشائك، على ما افاد الكرملين الثلاثاء.

بدأت الدولتان المتعاديتان منذ أربعة عقود، محادثات في 12 نيسان/ابريل بوساطة سلطنة عمان.

وترمي هذه المحادثات إلى إبرام اتفاق جديد يحول دون امتلاك طهران للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات التي تنهك اقتصادها.

وعقب اتصال هاتفي بين الرئيسين، قالت الرئاسة الروسية في بيان إن “الجانب الروسي جدد تأكيده على رغبته في المساهمة في تعزيز هذا الحوار من اجل التوصل إلى اتفاق منصف يرتكز على مبادئ القانون الدولي”.

لكن المحادثات التي كان مقررة في الثالث من أيار/مايو، لم تعقد “لأسباب لوجستية”، بحسب وزارة الخارجية العُمانية.

ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الاثنين الى تجنب المطالب “غير الواقعية”.

وقال عراقجي في اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وفق ما نقلت طهران، إن “التوصل الى اتفاق في هذا الصدد ممكن جدا. ولكن ينبغي تجنب المواقف غير الواقعية وغير المنطقية”.

في 27 نيسان/أبريل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق مع ايران يجعلها غير قادرة على تخصيب اليورانيوم ويمنعها من تطوير الصواريخ الباليستية.

واتهمت إيران التي تعتبر هذه المطالب خطا أحمر، نتانياهو بـ”إملاء” إرادته على السياسة الأميركية.

شهدت العلاقات بين روسيا التي تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم ورثتها من العهد السوفياتي، وإيران تقاربا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وفي كانون الثاني/يناير، وقعت الدولتان الخاضعتان لعقوبات غربية على “معاهدة شراكة استراتيجية شاملة” تعد مرحلة جديدة في التحالف المتنامي بين موسكو وطهران.

بور/ريم/ص ك