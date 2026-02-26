بيان: عنف قوات الدعم السريع في الفاشر يحمل “سمات الإبادة الجماعية”

26 فبراير شباط (رويترز) – قال بيان لوزراء خارجية المجموعة الأساسية بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إن أعمال العنف التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بالسودان تحمل “سمات الإبادة الجماعية”.

وخلصت المجموعة، في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية، إلى أن العنف الذي تقوده قوات الدعم السريع يُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويحمل سمات الإبادة الجماعية.

وأعلنت الدول، ألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبريطانيا، أنها تعتزم تشكيل تحالف لمنع المزيد من الفظائع في السودان.

