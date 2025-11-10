The Swiss voice in the world since 1935
بيان: كندا ودول أخرى تستنكر العنف الذي أوردته تقارير بالسودان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أوتاوا (رويترز) – عبرت كندا والنرويج وأستراليا ودول أخرى يوم الاثنين عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن أعمال عنف ممنهجة ومستمرة بحق المدنيين في السودان، حيث تخوض قوات الدعم السريع قتالا ضد الجيش السوداني.

وجاء في بيان مشترك “نستنكر جميع الفظائع بأشد العبارات ونطالب بوقف العنف فورا”.

وقال شهود لرويترز إن مدنيين في مدينة الفاشر تعرضوا لإطلاق نار في الشوارع وللاستهداف بغارات جوية نفذتها طائرات مسيرة، وكذلك للدهس بشاحنات خلال الأيام الأولى من سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

