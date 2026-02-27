بيانات مطار: إلغاء 3 رحلات جوية من إسطنبول إلى طهران
إسطنبول 27 فبراير شباط (رويترز) – أظهرت بيانات مطار إسطنبول إلغاء ثلاث رحلات جوية من المدينة التركية إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة.
وتشير البيانات إلى أن هذه الرحلات شملت رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية كان من المفترض أن تقلع الساعة 10:15 مساء (1915 بتوقيت جرينتش)، وأخرى تابعة لخطوط آتا الجوية الإيرانية، وثالثة تابعة لخطوط قشم الجوية الإيرانية (قشم إير).
ولم يذكر بعد سبب الإلغاء.
وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط بشكل مكثف، بانتظار أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران في حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية في المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية، يحيى أوستون، على منصة إكس “لم نشهد أي إلغاء للرحلات. رحلاتنا التي تُسير خلال النهار مستمرة مثلما هو مخطط لها”.
(تغطية صحفية إيجي توكساباي إعداد محمد أيسم ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )