The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بيانات مطار: إلغاء 3 رحلات جوية من إسطنبول إلى طهران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول 27 فبراير شباط (رويترز) – أظهرت بيانات مطار إسطنبول إلغاء ثلاث رحلات جوية من المدينة التركية إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة.

وتشير البيانات إلى أن هذه الرحلات شملت رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية كان من المفترض أن تقلع الساعة 10:15 مساء (1915 بتوقيت جرينتش)، وأخرى تابعة لخطوط آتا الجوية الإيرانية، وثالثة تابعة لخطوط قشم الجوية الإيرانية (قشم إير).

ولم يذكر بعد سبب الإلغاء.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط بشكل مكثف، بانتظار أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران في حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية في المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية، يحيى أوستون، على منصة إكس “لم نشهد أي إلغاء للرحلات. رحلاتنا التي تُسير خلال النهار مستمرة مثلما هو مخطط لها”.

(تغطية صحفية إيجي توكساباي إعداد محمد أيسم ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية