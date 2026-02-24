تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود والأخيرة تنفي

اتهمت تايلاند الثلاثاء القوات الكمبودية بإطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها، وهو ما ارعت بنوم بنه إلى نفيه بعبارات مشددة تدل على تفاقم التوتر في العلاقات بين المملكتين منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

هذا النزاع طويل الأمد حول ترسيم الحدود والموروث من الحقبة الاستعمارية، أدى إلى تأجيج الصراع بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، وشهد تصعيدا متكررا العام الماضي إلى اشتباكات دامية، أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح مليون شخص في تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر.

وجدد الجيش التايلاندي الثلاثاء اتهام القوات الكمبودية بانتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر كانون الأول/ديسمبر، بعد ثلاثة أسابيع من القتال الدامي.

وقال الجيش التايلاندي في بيان إن القوات الكمبودية “أطلقت قذيفة واحدة من عيار 40 ميليمترا” بالقرب من دورية تايلاندية في مقاطعة سيسَكيت الحدودية صباح الثلاثاء، ما استدعى من القوات التايلاندية الرد بإطلاق النار. وأضاف أنّ إطلاق النار لم يسفر عن إصابات بين أفراد القوات التايلاندية.

وتابع الجيش أن “القوات التايلاندية ردَّت بإطلاق قذيفة من قاذق من طراز M79 في الاتجاه الذي أطلقت منه النار، وفقا لإجراءات إطلاق النار العسكرية المتبعة، كتحذير ودفاع عن النفس”.

وصرح المتحدث العسكري التايلاندي وينتاي سوفاري في البيان بأن “تصرفات كمبوديا تُعدّ انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار” الذي أنهى ثلاثة أسابيع من القتال الحدودي الدامي في 27 كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف أن “تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث ربما نجم عن تناوب القوات الكمبودية، وعدم دراية الأفراد الجدد باللوائح والإجراءات القيادية، ما أدى إلى ثغرة عملياتية”.

على الإثر، رفض وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا هذه الاتهامات بقوله في تصريح لوكالة فرانس برس “هذه الادعاءات كاذبة تماما ومختلقة، وتُشوّه الحقائق بشكل فادح بقصد مُتعمّد لتضليل الرأي العام وإثارة التوتر على طول الحدود الكمبودية التايلاندية”.

– “التزام راسخ” –

وأعاد نيث فيكترا التأكيد على التزام كمبوديا “الراسخ” بالهدنة الأخيرة وباتفاقية وقف إطلاق النار السابقة قصيرة الأجل التي وُقعت في تشرين الأول/أكتوبر بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف الوزير “تشعر كمبوديا بقلق بالغ إزاء الادعاءات التي تصدر عن جانب واحد من دون تحقق مشترك أو تشاور أو تقديم وقائع، والتي قد تعطي صورة مغلوطة للوضع على الأرض وتُلحق الضرر بالثقة المتبادلة”.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشياتا بأن فرق الاتصال العسكرية الكمبودية والتايلاندية ناقشت الأمر سريعا بعد تلقيها “تقارير عن انفجارات وإطلاق نار من الجانب التايلاندي”.

وأوضحت مالي سوتشياتا في بيان “خلال هذا التواصل، أبلغ المسؤولون الكمبوديون نظراءهم التايلانديين بوضوح أن القوات الكمبودية لم تُطلق النار، خلافا لما زُعم”.

تشهد المملكتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا نزاعا مزمنا حول حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر والتي رُسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

ولم يدم اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 سوى أسبوعين، بعد أن علّقته تايلاند إثر انفجار لغم أرضي قرب الحدود.

ومنذ الهدنة الأخيرة، تتهم كمبوديا تايلاند بأنها سيطرت على عدة مناطق في المحافظات الحدودية، وتطالب بانسحاب القوات التايلاندية من الأراضي المتنازع عليها.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير، اتهمت تايلاند كمبوديا أيضا بخرق الهدنة عبر القصف بقذائف الهاون عبر الحدود أسفر عن إصابة جندي، بينما أفادت بنوم بنه بوقوع “انفجار في مكب نفايات” أسفر عن إصابة اثنين من جنودها.

