تثبيت المدخنة فوق سقف كنيسة سيستينا استعدادا لانتخاب بابا جديد

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قبل خمسة أيام من بدء أعمال مجمع الكرادلة المغلق لانتخاب خلف للبابا فرنسيس، قام الفاتيكان الجمعة بتثبيت مدخنة فوق سقف كنيسة سيستينا، سيتصاعد منها دخان أبيض بعد اختيار بابا جديد.

بعيد الساعة التاسعة صباحا (07,00 بتوقيت غرينتش)، انتهى رجال الإطفاء من تثبيت الأسطوانة المعدنية الرفيعة على سطح الكنيسة والتي ستكون محط الأنظار اعتبارا من بدء أعمال المجمع في السابع من أيار/مايو.

جرى تثبيت المدخنة دون أن يثير انتباه أحد تقريبا في ساحة القديس بطرس المزدحمة، على المبنى الواقع على يمين الكاتدرائية المهيبة التي تحمل الاسم نفسه. لكن السياح والمؤمنين يعرفون تماما القصد من ذلك.

قالت المكسيكية المقيمة في الولايات المتحدة ديانا إسبيغو لوكالة فرانس برس “إنها من أجل الدخان”، مشيرة إلى شعورها بأجواء “أكثر روحانية” خلال فترة الانتظار.

واعتبر غلين أثرتون القادم من لندن أنها “لحظة تاريخية، إنه أمر مميز للغاية أن أكون في روما بعد أيام قليلة من دفن البابا. إنه لا يحدث إلا مرة في العمر!”.

دعي 252 كاردينالا من كل أنحاء العالم إلى روما عقب وفاة البابا فرنسيس في 21 نيسان/أبريل عن عمر ناهز 88 عاما.

سيجتمع من بينهم 133 دون سن الثمانين ليختاروا في سرية مطلقة خلفا للبابا فرنسيس لفترة غير معروفة يتوقع العديد من الكرادلة أن تكون قصيرة.

وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني الجمعة بأن “المجمع المقدس” يضم 135 ناخبا لكن اثنين انسحبا لأسباب صحية، هما جون نجوي (كينيا) وأنطونيو كانيزاريس لوفيرا (إسبانيا).

نفى بروني الأخبار التي تفيد بأن الكاردينال بيترو بارولين الذي يبدو أنه أحد الأوفر حظا والذي سيرأس المجمع، قد تعرض لوعكة صحية الخميس، وأكد في مؤتمر صحافي أن “هذا غير صحيح”.

في اليوم الأول من المجمع، أي الأربعاء، تجري عملية تصويت أولى، ثم اعتبارا من الخميس، أربع عمليات اقتراع يوميا، اثنتان صباحا واثنتان مساء.

وينتخب البابا بأكثرية الثلثين من أصوات الكرادلة، أي 89 صوتا على الأقل.

– “مفاجأة” –

إذا لم يحصل أي مرشح على أصوات كافية في التصويت الصباحي الأول، يجري الكرادلة تصويتا ثانيا يُطلق على أثره الدخان.

ويسري الأمر نفسه على جلسة ما بعد الظهر: إذا انتُخب بابا في التصويت الأول، يتصاعد الدخان الأبيض، لكن إن لم يحصل ذلك، يُجري الكرادلة تصويتا ثانيا.

وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب بابا جديد بعد ثلاثة أيام، يتوقف التصويت ليوم واحد تقام خلاله الصلوات ثم تُعقد جولات تصويت أخرى حتى الوصول إلى اختيار نهائي.

وحتى ذلك الحين، يعقد الكرادلة صباحا “مجامع عامة” لمناقشة قضايا الكنيسة ذات الأولوية.

الجمعة، عقدت الجلسة الثامنة من هذه المشاورات المغلقة بحضور أكثر من 180 كاردينالا، من بينهم أكثر من 120 ناخبا، بحسب بروني.

واكد المتحدث “حسب معلوماتي، من المقرر أن يصل أربعة ناخبين أيضا إلى روما”.

وأضاف أن من المواضيع التي ناقشها الكرادلة صباح الجمعة “الحاجة إلى الوحدة، وخطر الإدلاء بشهادات مضادة (بشأن العنف الجنسي أو الفضائح المالية) والطقوس الدينية”.

وقال الكاردينال السلفادوري غريغوريو روزا شافيز للصحافيين لدى وصوله “أعتقد أن الكنيسة في حالة صلاة، ولكن يجب أن تستعد لوضع المفاجأة. تذكروا ما حدث مع البابا فرنسيس. يا لها من مفاجأة!”.

لم يكن اليسوعي الأرجنتيني من المرشحين الأوفر حظا قبل الاجتماع الأخير الذي انتهى بانتخابه في 13 آذار/مارس 2013.

وأضاف شافيز “لدينا جنسيات متعددة. الهامش موجود. إنه أمر رائع”، في إشارة إلى أن فرنسيس عيّن 80% من الكرادلة، بما في ذلك عدد غير مسبوق من مناطق بعيدة جغرافيا عن روما أو تضم عددا قليلا من الكاثوليك.

سج/ريم/ح س