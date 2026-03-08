The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تراجع قياسي للجنيه المصري مع اضطراب الأسواق جراء الحرب في الشرق الأوسط

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

انخفض الجنيه المصري الأحد إلى أدنى مستوى له مع تداول أكثر من 52 جنيها مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط على الدولة الأكثر سكانا في المنطقة. 

امتدت آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عبر الخليج وأبعد، لتطال أسواق الطاقة والتجارة العالمية، مع توقف حركة الملاحة فعليا في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط في العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذّر الأسبوع الماضي من أن مصر في “حالة شبه طوارئ”، منبها من احتمال تجدد الضغوط التضخمية.

ورغم أن مصر بمنأى من النزاع المسلح المباشر، إلا أن الحرب دفعت بعض شركات الشحن بعيدا عن قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.

وقد أظهر اقتصاد مصر المعتمد على الاستيراد حساسية شديدة لتقلبات العملة في الماضي.

بلغ التضخم 11,9 في المئة في كانون الثاني/يناير، وكان قد بلغ ذروته عند ما يقرب من 40 في المئة في آب/أغسطس 2023، على خلفية أزمة اقتصادية شديدة خفّت حدتها مذاك، ويعود الفضل جزئيا إلى خطة إنقاذ تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار ساهمت فيها خصوصا الإمارات العربية المتحدة.

بور/ح س/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية