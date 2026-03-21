ترامب: أمريكا تدرس إنهاء العملية العسكرية ضد إيران تدريجيا

دبي/واشنطن 21 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدرس “إنهاء تدريجيا” لعمليتها العسكرية ضد إيران، في الوقت الذي تبادلت فيه طهران وإسرائيل الهجمات اليوم السبت وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز لهجوم.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها، لكنه أصر على ضرورة أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة في مراقبة مضيق هرمز، الذي يهدد إغلاقه الحالي شبه الكامل بإحداث صدمة في قطاع الطاقة العالمي.

وأرسل ترامب وإدارته رسائل متضاربة بشأن أهداف الولايات المتحدة خلال الحرب، التي تدخل اليوم أسبوعها الرابع، مما جعل حلفاء الولايات المتحدة التقليديين يواجهون صعوبة في الرد.

وفي أقل من 24 ساعة، ألمح ترامب إلى إمكانية إنهاء الحرب تدريجيا مع زوال التهديد الإيراني، بينما في الوقت نفسه، توجهت قوات من مشاة البحرية الأمريكية وسفن إنزال ثقيلة إلى المنطقة في مهمة لم تتضح أهدافها بعد.

وقال ترامب على منصة تروث سوشال “نقترب كثيرا من تحقيق أهدافنا ونفكر في إنهاء جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط تدريجيا فيما يتعلق بنظام إيران الإرهابي”.

وأضاف “سيتعين على الدول الأخرى التي تستخدم مضيق هرمز حمايته ومراقبته حسب الحاجة، أما الولايات المتحدة فلا تفعل ذلك!”.

وأردف “إذا طُلب منا ذلك، فسنساعد هذه الدول في جهودها المتعلقة بمضيق هرمز، ولكن لن يكون ذلك ضروريا بمجرد القضاء على التهديد الإيراني”.

* إيران: استهداف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم

قتل أكثر من ألفي شخص في إيران منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير شباط، بينما يتزايد قلق الأمريكيين على ما يبدو إزاء مؤشرات احتمال اتساع رقعة الحرب.

وتعرضت بنى تحتية حيوية للطاقة في إيران ودول الخليج المجاورة لهجمات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط 50 بالمئة، منذرة بصدمة اقتصادية عالمية.

واتهم ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الذين لم تتم استشارتهم بشأن الحرب، بالجبن لترددهم في المساعدة على فتح مضيق هرمز.

ومع استمرار القتال، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن القوات الأمريكية الإسرائيلية هاجمت مجمع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز صباح اليوم السبت. وأكد خبراء فنيون عدم حدوث أي تسرب إشعاعي، وأن السكان المجاورين ليسوا في خطر. ونفت إسرائيل علمها بهذا الهجوم.

وشنت إسرائيل أيضا هجمات على بيروت قائلة إنها تستهدف حزب الله، مكثفة الغارات الجوية على الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران في أكثر تداعيات الحرب إزهاقا للأرواح منذ أن أطلق حزب الله النار على إسرائيل دعما لطهران في الثاني من مارس آذار.

وقالت إسرائيل إن هجمات اليوم السبت على إيران شملت طهران وخرج غربي العاصمة ومدينة أصفهان وسط البلاد. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محافظ محلي قوله إن ثلاثة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة استهدفت مبنى سكنيا في مدينة رامسر.

وقبل أن يشن الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، قال إنه أصدر تحذيرات بالإخلاء لسبعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكر أن أربعة مسلحين من حزب الله قتلوا في جنوب لبنان، أحدهم في “اشتباك بري”، وثلاثة بنيران الدبابات.

وقتل أكثر من ألف شخص في لبنان ونزح أكثر من مليون جراء الهجمات الإسرائيلية.

وانطلقت صفارات الإنذار في إسرائيل منذ الصباح الباكر للتحذير من صواريخ قادمة، مما دفع الملايين إلى الاحتماء بالملاجئ في حين دوت أصوات الانفجارات الناجمة عن اعتراض الصواريخ في السماء. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فرق البحث والإنقاذ تتجه إلى مواقع سقوط الصواريخ في وسط إسرائيل.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييجو جارسيا العسكرية الأمريكية البريطانية في المحيط الهندي لكنهما لم يصيبا القاعدة.

* ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 بالمئة هذا الأسبوع، بعد أن هاجمت إيران وإسرائيل بعضا من أهم بنى الغاز التحتية في المنطقة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي حث الدول الأعضاء على خفض أهداف تخزين الغاز والبدء في إعادة ملء الاحتياطيات تدريجيا للحد من الطلب.

وجرى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، فعليا أمام معظم السفن.

وتعهد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون من أوروبا، بالإضافة إلى اليابان وكندا، بالانضمام إلى “الجهود المناسبة” لضمان المرور الآمن عبر المضيق، لكن ألمانيا وفرنسا أكدتا على ضرورة وقف القتال أولا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة أنباء كيودو اليابانية إن إيران مستعدة للسماح للسفن المرتبطة باليابان بالمرور عبر مضيق هرمز. وتستورد اليابان نحو 90 بالمئة من شحنات النفط عبر المضيق.

وقال البيت الأبيض، في محاولة لزيادة المعروض وخفض الأسعار، إنه سيلغي العقوبات على النفط الإيراني لمدة 30 يوما للسماح ببيع 140 مليون برميل موجودة بالفعل على متن الناقلات. وكانت الإدارة الأمريكية قد خففت في وقت سابق العقوبات على كمية مماثلة من النفط الروسي الخاضع للعقوبات.

وبمناسبة عيد الفطر واحتفال الإيرانيين أيضا بعيد النوروز، الذي يمثل بداية السنة الفارسية الجديدة، وجه الزعيم الأعلى الإيراني الجديد، آية الله مجتبى خامنئي، رسالة تحد، إذ قال في بيان إن الإيرانيين ردوا بالوحدة والمقاومة وأيضا “وجهوا ضربة مربكة للعدو”.

ولم يظهر خامنئي في صلاة العيد، ولم يظهر علنا منذ الهجوم الإسرائيلي الأول الذي أدى إلى إصابته ومقتل والده الزعيم السابق آية الله علي خامنئي.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة تهنئة بمناسبة عيد النوروز إلى قادة إيران، مستغلا هذه المناسبة ليؤكد أن موسكو لا تزال صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران.

لكن مدى دعم موسكو لإيران محل خلاف. إذ تشير بعض المصادر الإيرانية إلى أن طهران لم تتلق سوى القليل من المساعدة الفعلية من موسكو في أكبر أزمة تمر بها منذ الإطاحة بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة في الثورة الإسلامية عام 1979.

(شارك في التغطية آندرو ميلز من الدوحة وتيمور أزهري من الرياض – إعداد أميرة زهران وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)