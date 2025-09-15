The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: لم أتلق إخطارا مسبقا من نتنياهو بأمر الهجوم على قطر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لم يتلق إخطارا مسبقا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطر الأسبوع الماضي.

جاءت تصريحات ترامب بعدما نشر موقع أكسيوس تقريرا ذكر فيه أن نتنياهو أبلغ ترامب بالغارة قبل وقت قصير من تنفيذها.

وتقول الإدارة الأمريكية إنها لم تعلم بالهجوم سوى بعد إطلاق الصواريخ بالفعل، الأمر الذي لم يترك أمام ترامب مجالا لمعارضة الضربة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن البيت الأبيض كان على علم مُسبق بالهجوم، حتى وإن كانت الفترة المتاحة لوقف الهجوم محدودة.

وحاولت إسرائيل اغتيال قادة سياسيين تابعين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غارة جوية على قطر يوم الثلاثاء الماضي، مُصعدة بذلك عملها العسكري في الشرق الأوسط.

ولاقت هذه الضربة استنكارا واسعا في الشرق الأوسط وخارجه باعتبارها عملا من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة تعيش أصلا على حافة الانفجار.

وذكر ترامب في وقت سابق أنه لم يشارك في القرار الذي اتخذته إسرائيل بشن الهجوم على قطر.

وعندما سُئل يوم الاثنين عمّا إذا كان نتنياهو تحدث إليه مباشرة لإخطاره بأن إسرائيل ستستهدف قادة حماس في قطر، أجاب ترامب “لا، لا، لم يفعلوا”.

وبعد تقرير أكسيوس، أكد مكتب نتنياهو أن الهجوم كان عملية إسرائيلية “مستقلة تماما”.

وتُعتبر واشنطن حليفا لكل من إسرائيل وقطر، في حين تلعب الدوحة دور الوسيط في مساع للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح جميع سكان غزة وتفشي المجاعة. ويقول كثيرون من خبراء حقوق الإنسان والباحثين إن هذا الوضع يرقى إلى الإبادة الجماعية.

وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وتؤكد أن عملياتها تأتي في إطار الدفاع عن النفس عقب هجوم شنه مسلحون من حركة حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. كما شنت إسرائيل ضربات على لبنان وسوريا وإيران واليمن خلال حربها على غزة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
36 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية