ترامب: لم أتلق إخطارا مسبقا من نتنياهو بأمر الهجوم على قطر

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لم يتلق إخطارا مسبقا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطر الأسبوع الماضي.

جاءت تصريحات ترامب بعدما نشر موقع أكسيوس تقريرا ذكر فيه أن نتنياهو أبلغ ترامب بالغارة قبل وقت قصير من تنفيذها.

وتقول الإدارة الأمريكية إنها لم تعلم بالهجوم سوى بعد إطلاق الصواريخ بالفعل، الأمر الذي لم يترك أمام ترامب مجالا لمعارضة الضربة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن البيت الأبيض كان على علم مُسبق بالهجوم، حتى وإن كانت الفترة المتاحة لوقف الهجوم محدودة.

وحاولت إسرائيل اغتيال قادة سياسيين تابعين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غارة جوية على قطر يوم الثلاثاء الماضي، مُصعدة بذلك عملها العسكري في الشرق الأوسط.

ولاقت هذه الضربة استنكارا واسعا في الشرق الأوسط وخارجه باعتبارها عملا من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة تعيش أصلا على حافة الانفجار.

وذكر ترامب في وقت سابق أنه لم يشارك في القرار الذي اتخذته إسرائيل بشن الهجوم على قطر.

وعندما سُئل يوم الاثنين عمّا إذا كان نتنياهو تحدث إليه مباشرة لإخطاره بأن إسرائيل ستستهدف قادة حماس في قطر، أجاب ترامب “لا، لا، لم يفعلوا”.

وبعد تقرير أكسيوس، أكد مكتب نتنياهو أن الهجوم كان عملية إسرائيلية “مستقلة تماما”.

وتُعتبر واشنطن حليفا لكل من إسرائيل وقطر، في حين تلعب الدوحة دور الوسيط في مساع للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح جميع سكان غزة وتفشي المجاعة. ويقول كثيرون من خبراء حقوق الإنسان والباحثين إن هذا الوضع يرقى إلى الإبادة الجماعية.

وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وتؤكد أن عملياتها تأتي في إطار الدفاع عن النفس عقب هجوم شنه مسلحون من حركة حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. كما شنت إسرائيل ضربات على لبنان وسوريا وإيران واليمن خلال حربها على غزة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)