ترامب في واشنطن عشية تنصيبه الإثنين

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وصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن السبت عشية تنصيبه الاثنين، حيث من المقرر أن يحضر سلسلة من الفعاليات والاحتفالات قبل عودته إلى البيت الأبيض.

ووصل الملياردير الجمهوري برفقة زوجته ميلانيا وأفراد آخرين من عائلته إلى مطار دولس الدولي، قبل أن يتوجه لحضور حدث خاص يتضمن عرضا للألعاب النارية في ناديه للغولف في فرجينيا خارج واشنطن.

وقبل ذلك، وعد ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة إن بي سي نيوز بأنه سيوقع عددا “قياسيا” من المراسيم الرئاسية فور أدائه اليمين الدستورية الاثنين في واشنطن.

وقال ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إن لا عدد دقيقا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا “قياسيا” من المراسيم اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.

وعندما سألته صحافية في شبكة إن بي سي نيوز “أكثر من مئة؟”، أجاب الرئيس الجمهوري: “في هذه الحدود على الاقل”. وكان تعهد خلال حملته الانتخابية ومنذ انتخابه التراجع عن سياسات إدارة جو بايدن.

وسبق أن قال ترامب في أحد تجمعاته الانتخابية “بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا”.

وأكد السبت أن طرد المهاجرين غير الشرعيين – الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة – “سيبدأ سريعا جدا”.

وأضاف “لا أستطيع أن أقول في أي مدن، لأن الأمور تتغير”، وذلك بعد أن تحدث مسؤول في إدارته المقبلة عن مدينة شيكاغو ذات الغالبية الديموقراطية.

– حملة كبرى –

قال توم هومان، المدير السابق لوكالة الهجرة ومراقبة الحدود والذي سيكون مسؤولا عن حماية الحدود، لصحيفة واشنطن بوست السبت إن الإدارة المقبلة تعيد النظر في خطواتها الأولية بعد تسريبات إعلامية.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأميركية أن إدارة ترامب تخطط لتنفيذ حملة كبرى في شيكاغو الثلاثاء.

وأكد هومان للصحيفة أن فريق ترامب “لم يتخذ قرارا بعد”.

واضاف “نحن ننظر في هذا التسريب وسنتخذ قرارا بناء على هذا التسريب”.

وأورد أنه لا يعرف لماذا أصبحت شيكاغو محورا للتقارير الإعلامية، ولكن الإدارة الجديدة ستعتقل الأشخاص الذين تعتبرهم “تهديدًا للسلامة العامة” منذ “اليوم الأول”.

الى ذلك، أعلن ترامب الجمعة أنه قرر عدم إقامة مراسم تنصيبه خارج مبنى الكابيتول كما تقتضي التقاليد، بسبب الصقيع القطبي الذي سيضرب عاصمة البلاد الاثنين. وستُقام مراسم أداء اليمين الدستورية داخل مقر الكونغرس للمرة الأولى منذ 40 عاما.

وبرر ترامب ذلك قائلا “أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح. الطقس المتوقع يبدو سيئا جيدا وباردا وأعتقد أن ذلك كان سيشكل خطرا على كثير من الناس”.

ومن المقرر أن يقوم ترامب بعد الحفل الخاص السبت، بوضع إكليل من الزهور في مقبرة أرلينغتون الوطنية الأحد قبل حضور تجمع لمؤيديه في واشنطن.

ومن المقرر أيضا أن يلقي كلمة في حفل عشاء الأحد.

وخرج آلاف من المتظاهرين في شوارع واشنطن السبت احتجاجا على سياسات ترامب.

بس/شي/ب ق