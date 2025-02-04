ترامب يحث سكان غزة على الانتقال لدول مجاورة ويستقبل نتنياهو في البيت الأبيض

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من مات سبيتالنيك وستيف هولاند جيف ميسون

واشنطن (رويترز) – حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد الفلسطينيين في قطاع غزة الذي دمرته الحرب على الانتقال إلى دول مجاورة ووصف القطاع بأنه “موقع هدم” قبل أن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

ودعا ترامب الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلا إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب طاحنة بين إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استمرت نحو 15 شهرا.

وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي “إنها منطقة هدم خالصة. إذا تمكنا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع كثيرة من الأرض، وبناء أماكن جميلة عليها مع وجود الكثير من المال في المنطقة، فهذا أمر مؤكد. أعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة”.

وحين سئل عن رد فعل الزعماء الفلسطينيين والعرب على اقتراحه، قال ترامب “لا أعرف كيف يمكن لهم (الفلسطينيون) أن يرغبوا في البقاء”.

ويوافق مقترح ترامب رغبات اليمين المتطرف في إسرائيل ويتناقض مع التزام سلفه جو بايدن بعدم النزوح الجماعي للفلسطينيين.

ورفضت الدول العربية والسلطة الفلسطينية هذه الفكرة التي شبهها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بالتطهير العرقي.

واستضاف ترامب نتنياهو في البيت الأبيض لمناقشة مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، واستراتيجيات مواجهة إيران، والآمال في تجديد الدفع نحو اتفاق تطبيع للعلاقات الإسرائيلية السعودية.

واستقل ترامب نتنياهو عند باب البيت الأبيض بابتسامة والتقطت صور للزعيمين.

وهذا أول اجتماع لترامب مع زعيم أجنبي منذ عودته إلى منصبه في 20 يناير كانون الثاني، ويستهدف إظهار العلاقات الوثيقة بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو بعد فترة من العلاقات المتوترة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وبايدن بسبب طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.

لكن نتنياهو قد يتعرض أيضا لضغوط من رئيس أمريكي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته أحيانا ولا تتطابق أهدافه السياسية الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط دائما مع مصالح نتنياهو المحلية والجيوسياسية.