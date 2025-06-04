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ترامب يدعو الاحتياطي الفدرالي لخفض الفائدة بعد أرقام التوظيف غير المؤاتية

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انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول لعدم مبادرته إلى خفض أسعار الفائدة، بعد تسجيل القطاع الخاص في أيار/مايو أدنى مستوى للتوظيف منذ 2023.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، “تأخر كثيرا. على باول خفض الفائدة الآن”. 

وأفادت بيانات شركة ADP المتخصصة الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 37 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض عن 60 ألف وظيفة في نيسان/أبريل. والرقم أقل بكثير من التوقعات في حين تتجه الأنظار نحو تداعيات حرب ترامب التجارية.

وبينما بدأ الاحتياطي الفدرالي خفض المعدلات عن المستويات المرتفعة التي سُجّلت في السنوات الأخيرة، تحرّك المسؤولون بحذر إذ يراقبون التقدم الذي تم تحقيقه في السيطرة على التضخم.

وقد تقرر المصارف المركزية خفض المعدلات عندما ينخفض التضخم، إذ يحفّز ذلك عادة النشاط الاقتصادي عبر خفض تكاليف الاستدانة.

لكن تعبير ترامب عن امتعاضه يأتي بالتزامن مع “تراجع زخم التوظيف” بعد بداية قوية للعام، بحسب كبيرة خبراء الاقتصاد لدى ADP نيلا ريتشاردسون.

وأضافت في بيان بأن نمو الأجور “لم يتغيّر كثيرا في أيار/مايو”.

وأظهر تقرير ADP  بأن قطاعات الخدمات مثل الترفيه والضيافة والأنشطة المالية سجّلت مكاسب.

وسجّلت قطاعات إنتاج السلع خسارة في الوظائف الشهر الماضي إذ تراجع التوظيف في التعدين والصناعة.

كما سجّلت بعض قطاعات الخدمات خسارات في الوظائف بما في ذلك التجارة والنقل فضلا عن الخدمات التجارية والتعليم أو الخدمات الصحية.

ولم يتغيّر نمو أجور الموظفين الذين بقوا في وظائفهم ليبقى عند 4,5 في المئة.

وأما بالنسبة للأشخاص الذين غيّروا وظائفهم، فبلغ معدل النمو في الأجور نسبة 7,0 في المئة.

بيس/ص ك-لين/كام

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