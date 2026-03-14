ترامب يدعو الدول إلى “الاهتمام” بمضيق هرمز

14 مارس آذار (رويترز) – جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت دعوته للدول للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستنسق معها في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكتب ترامب في منشور على تروث سوشال “لقد هزمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران ودمرتها تدميرا كاملا، عسكريا واقتصاديا، وفي كل المجالات الأخرى، ولكن على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تولي اهتماما بهذا الممر، وسنقدم لها مساعدة كبيرة!”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)