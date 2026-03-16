ترامب يطالب حلفاء بلاده بمزيد من الحماسة للمساهمة في تأمين هرمز

طالب الرئيس دونالد ترامب الاثنين حلفاء الولايات المتحدة بالمساهمة في تأمين مضيق هرمز، في حين استبعدت القوى الأوروبية قيام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمهمة لإعادة فتح الممر المائي الحيوي المغلق بشكل شبه كامل بفعل الضربات والتهديدات الإيرانية.

وانتقد ترامب الإجابات الفاترة لدعوته للقوى العالمية لإرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الذي يعبره عادة خُمس النفط الخام العالمي، مطالبا باستجابة أكثر حماسة.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تراوح بين 40 و50 بالمئة مع مهاجمة إيران سفنا في مضيق هرمز وشنها ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في الخليج ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.

وقال ترامب إنه يعتقد أن بريطانيا وفرنسا ستساهمان، لكن على مضض.

وصرّح للصحافيين “نحضّ بقوة الدول الأخرى على المساهمة معنا والانخراط سريعا وبحماسة كبيرة”، مضيفا أنّ “مستوى الحماسة مهم بالنسبة إلي”.

ورفض حلفاء من داخل الناتو وخارجه في وقت سابق دعوة ترامب التي أطلقها في نهاية الأسبوع لإرسال أصول عسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تعمل مع حلفائها لوضع خطة “قابلة للتنفيذ” لإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه شدد على أنها لن تكون تحت مظلة الناتو.

بدورها، أكدت برلين أن الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران “لا دخل لها بالناتو”.

كما نأت كل من اليابان وأستراليا وبولندا وإسبانيا واليونان والسويد بنفسها عن أي نشاط عسكري في مضيق هرمز.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أنّ وزراء خارجية الاتحاد لم يبدوا في اجتماعهم الإثنين “أي رغبة” في توسيع نطاق مهمّة التكتل في البحر الأحمر لتشمل المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وحذّر ترامب في مقابلة مع صحيفة “فايننشل تايمز” من أن حلف شمال الأطلسي قد يواجه مستقبلا “سيئا للغاية” إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق، وهدد بتأجيل قمّة مقررة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

– تحد إيراني –

في الأثناء، هزّت انفجارات العاصمة الإيرانية حيث جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، بحسب مراسل فرانس برس، بينما أعلنت إسرائيل شن سلسلة ضربات على شيراز (جنوب) وتبريز (شمال غرب)، لكن وزير الخارجية الإيراني اتخذ نبرة تحدٍ.

وقال الوزير عباس عراقجي للصحافيين في طهران “أعتقد أنهم (الأميركيون والإسرائيليون) استوعبوا الدرس جيدا الآن، وأدركوا نوع الدولة التي يتعاملون معها، دولة لا تتردد في الدفاع عن نفسها، ومستعدة للمضي في الحرب أينما قادتها، ومواصلتها إلى أبعد حد تقتضيه الضرورة”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف تل أبيب ومطار بن غوريون في إسرائيل، وقواعد عسكرية تستخدمها القوات الأميركية في الإمارات والبحرين.

كما هدد الحرس باستهداف الشركات الأميركية في المنطقة، محذرا الموظفين بضرورة الإخلاء.

وأدى استهداف بمسيّرة إلى اندلاع النيران في خزّان للوقود قرب مطار دبي الدولي، ما تسبب باضطراب حركة الطيران، بينما قتل مدني في منطقة الباهية في أبوظبي إثر سقوط صاروخ على مركبة.

كما سببت ضربة بطائرة مسيّرة الاثنين باندلاع حريق في حقل شاه النفطي الرئيسي في أبوظبي.

وفي إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات، أشعلت مسيّرة حريقا في منطقة تضم بنى تحتية نفطية، ما دفع شركة النفط الوطنية الإماراتية أدنوك إلى إعلان تعليق عمليات تحميل الخام الى الناقلات في ميناء الفجيرة.

وأفاد شاهد عيان في مطار دبي فرانس برس “كانت أسابيع صعبة مع سماع أصوات الانفجارات بشكل متكرر، لكن الهجمات الإيرانية لاحقتني حتى الساعات الأخيرة قبل عودتي إلى بلدي”.

وأضاف أنه تم إجلاء الركاب إلى طابق منخفض بعد الهجوم.

في العراق، قُتل ستة عناصر من الحشد الشعبي في قصف على مدينة القائم المحاذية للحدود مع سوريا في غرب العراق، على ما أعلن الاثنين الحشد الذي نسب الضربة إلى إسرائيل.

واندلع حريق على سطح فندق يقع في المنطقة الخضراء في بغداد، بعد سقوط “مقذوف” قالت وزارة الداخلية إنه لم يخلّف أضرارا ولا ضحايا، وسمع صحافيو وكالة فرانس برس مساء الاثنين دوي انفجار ثان في العاصمة العراقية لم يُعرف مصدره بعد.

كما استهدف هجوم بطائرتَين مسيّرتَين مساء الاثنين حقلا نفطيا ضخما في جنوب العراق توقفت فيه عملية الإنتاج منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، بدون التسبب بأضرار.

في الأثناء، عبرت ناقلة نفط غير إيرانية مضيق هرمز وهي تبثّ إشارات عبر جهاز التتبّع للمرّة الأولى منذ اندلاع الحرب، ما يوحي بأنها ربما تكون قد تفاوضت على عبور آمن.

– عملية بريّة في لبنان –

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلنت إسرائيل بدء “نشاط بريّ محدد” ضد حزب الله في الجنوب “بهدف توسيع نطاق منطقة الدفاع الأمامي”.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني “تبين لنا أن حزب الله يعتزم توسيع عملياته.. ويطلق مئات الصواريخ يوميا” باتجاه إسرائيل.

من جهتهم، شدد قادة كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة في بيان على أن “هجوما بريا اسرائيليا واسع النطاق ستكون له تداعيات إنسانية مدمرة وقد يؤدي الى نزاع طويل الأمد”.

ودعا الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ الاثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس الدول الأوروبية الى “دعم أي جهد يهدف للقضاء” على حزب الله اللبناني الموالي لايران.

يذكّر إعلان الجيش ببيانات مشابهة صدرت في 2024 عندما دارت حرب أيضا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وببداية العمليات في غزة عام 2023.

وأفادت السلطات اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 886 شخصا منذ تجدد الحرب، مع تسجيل أكثر من مليون نازح.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين من أن النازحين لن تتاح لهم العودة إلى منازلهم قبل ضمان أمن شمال الدولة العبرية المحاذي للحدود.

– اتصال سعودي إماراتي –

امتدت الحرب إلى المنطقة بأكملها إذ ردّت إيران على الضربات الإسرائيلية والأميركية عبر شن هجمات على 10 دول على الأقل تستضيف قوات أميركية.

واعترضت السعودية أكثر من 60 مسيّرة منذ منتصف ليل الأحد الاثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وندّد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي الاثنين بتواصل “الاعتداءات الإيرانية السافرة” على دول الخليج، داعيين الى “وقف فوري للتصعيد العسكري”، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ولم يأت البيان على ذكر الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

من جهتها، شددت قطر الاثنين على أن الدبلوماسية مع إيران لن تكون ممكنة سوى في حال “أوقفت الهجمات” التي تشنها على الدوحة ودول أخرى في الخليج.

وأعلن الحرس الثوري أنه تم إطلاق نحو 700 صاروخ و3600 مسيّرة باتّجاه أهداف أميركية وإسرائيلية منذ بدء الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في الثامن من آذار/مارس أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في الضربات الأميركية والإسرائيلية. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

ونزح ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص داخل إيران منذ بدء الحرب، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

رغم الحرب وانقطاع الإنترنت منذ 17 يوما، سعى بعض الإيرانيين إلى استعادة نسق الحياة الطبيعية، حيث أعيد فتح المقاهي والمطاعم، وشهد سوق تجريش الشهير ازدحاما خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل حلول رأس السنة الفارسية الجديدة.

ولا توجد مؤشرات تُذكر على انتفاضة شعبية داخل إيران، حيث خلفت الاحتجاجات التي جرت في كانون الثاني/يناير آلاف القتلى.

وقال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي إنه لا يجب أن يكون هناك أي تساهل في تنفيذ “الأحكام النهائية بحق من ارتكبوا جرائم خلال الحرب والاضطرابات، وكانوا على صلة بالعدو المعتدي”.

