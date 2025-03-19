ترامب يقيل الديموقراطيَّين الوحيدَين في لجنة التجارة الفدرالية

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أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديموقراطيَين الوحيدين في “لجنة التجارة الفدرالية” الأميركية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، ما يفسح المجال للجمهوري لتعيين موالين له في الهيئة الناظمة المستقلة.

تتمثّل المهمة الرئيسية للجنة التجارة الفدرالية بحماية الأميركيين من الممارسات التجارية الخادعة وغير المنصفة.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته بأن مفوضَي لجنة التجارة الفدرالية ألفارو بيدويا وريبيكا كيلي سلوتر أُقيلا.

تضم اللجنة خمسة مفوضين يمثّلون عادة الحزبين السياسيين الرئيسيين.

وكتب بيدويا في منشور على منصة “إكس” أن “الرئيس أقالني للتو بشكل غير قانوني.. هذا فساد بكل بساطة ووضوح”.

وتعهّد بيدويا مقاضاة الرئيس الأميركي على خلفية الخطوة.

أقيل عدد كبير من الموظفين الفدراليين منذ تولى ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير وأسس “إدارة الكفاءة الحكومية” برئاسة الملياردير إيلون ماسك، وهو مستشار رفيع وداعم مالي رئيسي لحملته.

وأفاد بيدويا على “إكس” بأن “لجنة التجارة الفدرالية وكالة مستقلة تأسست قبل 111 عاما لمكافحة المحتالين وممارسي الاحتكار.. اليوم، يسعى الرئيس لتحويل لجنة التجارة الفدرالية إلى أداة طيّعة في أيدي رفاقه في (مزاولة رياضة) الغولف”.

وفي ولاية ترامب الأولى وعهد سلفه الديموقراطي جو بايدن، واجهت اللجنة شركات عملاقة في قطاع التكنولوجيا مثل “آبل” و”أمازون” و”غوغل” و”ميتا” بشأن كيفية هيمنتها على السوق.

وأكد رئيس اللجنة أندرو فيرغوسن في مقابلة أجرتها معه “فوكس بزنس” في شباط/فبراير بأن القضايا المرفوعة حاليا ضد “أمازون” و”ميتا” ستبقى قائمة، مؤكدا التزامه “إخضاع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المحاسبة”.

لكن طرحت أسئلة بشأن إن كانت إدارة ترامب ستُبقي على القضايا، نظرا إلى التوافق الواضح بين أصحاب المليارات في قطاع التكنولوجيا والرئيس الجمهوري منذ فاز في انتخابات العام الماضي.

وكان ماسك ومؤسس “أمازون” جيف بيزوس وغيرهما من أصحاب المليارات في القطاع ضمن أبرز الحضور في حفل تنصيب ترامب في كانون الثاني/يناير إذ قدّم عدد منهم تبرعات بملايين الدولارات إلى اللجنة المنظمة للمناسبة.

جس-جوج-اها/لين/كام