ترامب يلغي برنامج كاليفورنيا للسيارات الكهربائية والولاية تقاضيه

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وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس قرارات تلغي برنامج ولاية كاليفورنيا للحد من انبعاثات عوادم السيارات عبر التخلي التدريجي عن السيارات العاملة بالوقود لصالح السيارات الكهربائية، قائلا إنه يريد إنقاذ صناعة السيارات من “الهلاك”.

وتأتي هذه الخطوة التي تمثل رفضا لسياسات الديموقراطيين بشأن التغير المناخي، في وقت تخطط فيه الولاية لوضع حد لبيع السيارات العاملة بالوقود بحلول عام 2035.

واعتبر ترامب أن قواعد ولاية كاليفورنيا المتعلقة بالانبعاثات “كارثة على هذا البلد”، مؤكدا أن قراراته “ستقضي تماما” على قانون السيارات الكهربائية.

ورغم أن هذا القرار يمثل انتصارا لشركات صناعة السيارات التقليدية التي تعارض قواعد كاليفورنيا، يشكّل في الوقت نفسه ضربة للجماعات البيئية التي ترى أن هذه القواعد أساسية للحد من التلوث.

لكن بعد دقائق رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد قرار إدارة ترامب إلغاء قواعدها لانبعاثات عوادم السيارات.

وقال مدعي عام الولاية روب بونتا “إن أجندة الرئيس الحزبية المثيرة للانقسام تعرض حياتنا واقتصادنا وبيئتنا للخطر”.

وأضاف “إنه تصرف متهور وغير قانوني، وبسببه سنرى إدارة ترامب في المحكمة مجددا للمرة السادسة والعشرين”.

ولطالما استخدمت كاليفورنيا، الولاية الأغنى في البلاد والتي يبلغ عدد سكانها قرابة 40 مليون نسمة، قانون الهواء النظيف لوضع معاييرها الخاصة بالانبعاثات.

وحذر بونتا من استخدام ترامب القانون كسلاح ضد كاليفورنيا، قائلا “لن نسمح له باستخدامه لتحقيق مكاسب سياسية”.

وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي يتفاقم فيه الخلاف بين ترامب وكاليفورنيا، حيث اتهم حاكم الولاية غافين نيوسوم الرئيس بالتصرف كطاغية بسبب استخدامه الحرس والوطني والمارينز للسيطرة على احتجاجات في لوس أنجليس.

وانتقد ترامب مرارا الدعم الحكومي لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية، على الرغم من أن التمويل الفدرالي في هذا الاطار مخصص أيضا لولايات جمهورية ويخلق فيها آلاف الوظائف.

بيس_هغ/سام/ود