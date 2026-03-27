ترامب يمدد المهلة قبل قصف منشآت الطاقة الإيرانية

دبي/تل أبيب/واشنطن 27 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران عشرة أيام أخرى لإعادة فتح مضيق هرمز وإلا سيتم تدمير محطاتها للطاقة، وذلك بعد أن رفضت طهران في وقت سابق اقتراحه المؤلف من 15 بندا لإنهاء الحرب التي يشنها بالتعاون مع إسرائيل.

ومع ذلك، لا توجد أي مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إذ يتواصل سقوط الصواريخ على إسرائيل وإيران التي أبدت قدرتها على تحمل صراع طويل الأمد.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على معلومات للمخابرات الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة، التي تهدف لتحييد قدرات إيران على شن الهجمات بعيدة المدى، لا يمكنها إلا تأكيد تدمير حوالي ثلث ترسانة الصواريخ الإيرانية.

ولم تعط إيران أي مؤشر مباشر على استعدادها للتفاوض أو التوصل إلى تسوية على الرغم من قول مسؤولين كبار إن الجهود الدبلوماسية مستمرة.

وأصدر الحرس الثوري، الذي أغلق فعليا مضيق هرمز الذي تمر منه 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بيانا أكد فيه حظر حركة جميع الشحنات “من موانئ حلفاء وداعمي العدوين إسرائيل والولايات المتحدة وإليها” أيا كانت وجهتها.

* دعوة للابتعاد عن القواعد الأمريكية

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن الحرس الثوري حث المدنيين في الشرق الأوسط على إخلاء المناطق القريبة من القواعد الأمريكية.

وقال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إن طهران واصلت إطلاق صواريخ صوب مناطق مدنية في إسرائيل، لذا فإن هجمات إسرائيل على إيران “ستتصاعد وتتوسع لتشمل أهدافا إضافية”.

واتسع نطاق الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أسابيع في الشرق الأوسط وأسفرت عن مقتل الآلاف وتسببت في أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات الطاقة. وتضغط الحرب على الاقتصاد العالمي بارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة ومن ثم تفاقم المخاوف من التضخم.

وقالت ماريا مارتينيز المسؤولة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن أكثر من 1900 قُتلوا وأصيب 20 ألفا على الأقل في إيران.

وشنت جماعة حزب الله اللبنانية هجمات على إسرائيل أعقبها هجوم إسرائيلي هناك تسبب في نزوح خُمس سكان لبنان.

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنهما تريدان ضمان عدم تشكيل طهران تهديدا لإسرائيل بصواريخها الباليستية أو ببرنامجها النووي، الذي تؤكد إيران أنه مخصص لأغراض مدنية بحتة، وإنهما ترغبان في الدفع إلى الإطاحة بالحكم الإسلامي.

لكن مع تزايد الأضرار في الخليج دون أن تلوح نهاية في الأفق، ذكرت أربعة مصادر خليجية أن دول الخليج قالت للولايات المتحدة إن أي اتفاق يجب ألا يقتصر على إنهاء الحرب فحسب، بل يجب أن يحد بصورة دائمة من قدرات إيران الصاروخية وتلك المتعلقة بالطائرات المسيرة، وأن يضمن عدم استخدام إمدادات الطاقة العالمية سلاحا مرة أخرى.

وبدلا من إضعافهم، لا يزال حكام إيران من رجال الدين والحرس الثوري، الذي يتزايد نفوذه، يشنون ضربات مكثفة على المنطقة مما أدى إلى تصاعد أسعار الطاقة واضطراب الأسواق المالية.

وذكرت أربعة من المصادر المطلعة على معلومات المخابرات الأمريكية، طالبين عدم الكشف عن هويتهم، أنه من المرجح أن يكون ثلث مخزون الصواريخ الإيرانية قد تلف أو دفن في أنفاق ويمكن استرداد جزء منه بمجرد توقف القتال على الرغم من أن ثلثا آخر قد لا يزال متاحا للاستخدام.

وقال أحد المصادر إن معلومات المخابرات عن قدرات إيران في مجال الطائرات المسيرة مشابهة للمعلومات السابقة، إذ من المرجح أن يكون ثلثها قد دُمر.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيعلق تنفيذ الهجمات التي هدد بها على محطات الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام حتى السادس من أبريل نيسان 2026 الساعة 2000 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف ليلة السابع من أبريل نيسان بتوقيت جرينتش).

وأضاف في منشور على تروث سوشال “المحادثات جارية، وعلى الرغم من التقارير المغلوطة التي تنفي ذلك وتروجها وسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد”.

* صورة المفاوضات غير واضحة

تقول إيران إنها لا تجري محادثات مباشرة مع واشنطن. ولم يحدد ترامب الجهة التي يقول إن الولايات المتحدة تتفاوض معها في إيران التي قُتل فيها كثير من كبار المسؤولين في الحرب.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول لإذاعة دويتشلاندفونك إنه يعتقد أن هناك اتصالات غير مباشرة وهناك ترتيبات للاجتماع قريبا في باكستان التي تربطها علاقات جيدة مع إيران والتي مررت لإيران مقترح واشنطن المكون من 15 بندا لإنهاء الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ موجة من الضربات الليلية في طهران على عشرات المواقع العسكرية المرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني، منها مرافق لتصنيع الأسلحة وبنى تحتية للإطلاق وجنود.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات جوية استهدفت ثلاثة مبان بمنطقة بارديسان في قم جنوبي طهران أسفرت عن مقتل 15 على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وفي أرومية بشمال غرب البلاد، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربة صاروخية مباشرة على مجمع سكني أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وقالت وكالة أنباء فارس إن اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، في الأحواز وأصفهان، تعرضا للهجوم.

واستمر التراجع في أسواق الأسهم اليوم الجمعة، في حين سجل خام برنت نحو 111 دولارا، ليرتفع بذلك بأكثر من 50 بالمئة منذ بدء الحرب.

وفي الولايات المتحدة حيث يتعرض ترامب لخطر سياسي بسبب ارتفاع أسعار الوقود، تشير بيانات اتحاد السيارات الأمريكي إلى تسجيل سعر الديزل في ولاية كاليفورنيا أعلى مستوياته على الإطلاق بمتوسط 7.17 دولار للجالون.

وقال شون كالو محلل شؤون العملات الأجنبية لدى آي.تي.سي ماركتس “يرى كثيرون أن النظام الإيراني هو من له اليد العليا ويشككون في وجود مفاوضات مثمرة بالفعل مع الولايات المتحدة”.

وذكرت مصادر وتقارير أن المقترح الأمريكي تضمن مطالب تتراوح بين تفكيك برنامج إيران النووي والحد من إنتاج الصواريخ وتسليم السيطرة الفعلية على المضيق.

وأكد مسؤول إيراني لرويترز أن المقترح الأمريكي راجعه بالتفصيل كبار المسؤولين الإيرانيين وممثل الزعيم الأعلى يوم الأربعاء ورأوا أنه يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل فقط. لكنه قال إن الجهود الدبلوماسية لم تنته بعد.

(إعداد رحاب علاء ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)