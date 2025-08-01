ترامب ينشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات روسية “استفزازية”

afp_tickers

6دقائق

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بنشر غواصتين نوويّتين، في تصعيد كبير لسجال كان دائرا على شبكات للتواصل الاجتماعي مع مسؤول روسي بشأن أوكرانيا والرسوم الجمركية.

ونقل ترامب بمنشوره الجمعة، السجال الدائر منذ أيام مع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف، من دائرة منصات التواصل الاجتماعي الى التحركات العسكرية المباشرة.

وأورد ترامب على منصته تروث سوشال “استنادا إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أطلقها الرئيس السابق لروسيا، دميتري مدفيديف… أمرت بنشر غواصتين نوويّتين في المناطق المناسبة، تحسبا لانطواء هذه التصريحات الغبية والتحريضية على ما هو أكثر من ذلك”.

وتابع “الكلمات مهمة جدا، وغالبا ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات”.

ويأتي ذلك على خلفية تحديد ترامب مهلة لروسيا تنقضي نهاية الأسبوع المقبل، من أجل اتّخاذ خطوات لوضع حد للحرب في أوكرانيا وإلا مواجهة عقوبات جديدة.

لكن على الرغم من الضغوط الأميركية، تواصل روسيا غزوها لأوكرانيا.

وهاجمت روسيا أوكرانيا في تموز/يوليو بأكبر عدد من المسيرات في شهر واحد منذ بدئها الغزو في شباط/فبراير 2022، وفق تحليل لوكالة فرانس برس.

منذ حزيران/يونيو أوقعت الهجمات الروسية على مئات المدن الأوكرانية مئات القتلى.

وأدى هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف ليل الأربعاء الخميس إلى مقتل 31 شخصا بينهم خمسة أطفال، بحسب حصيلة محدثة لأجهزة الإغاثة.

والجمعة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لطالما رفض الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، إن موسكو تريد سلاما دائما ومستقرا في أوكرانيا، لكنه شدّد على أن شروط بلاده لإرساء السلام “لم تتغيّر”.

تشمل الشروط الروسية تخلي أوكرانيا عن أراضٍ وعن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

– “خطوة نحو الحرب” –

ولم يحدّد ترامب في منشوره موقع نشر الغواصتين، وما إذا المقصود بنوويّتين أنهما تعملان بالطاقة النووية أو تحملان صواريخ مزودة رؤوسا نووية.

الغالبية العظمى من الأسلحة النووية في العالم بيد الولايات المتحدة وروسيا، كما أن واشنطن تسيّر على الدوام دوريات لغواصات مزوّدة أسلحة نووية، في إطار ردعها النووي برا وبحرا وجوا.

ولم يحدّد ترامب ماهية التصريحات التي أدلى بها مدفيديف واستدعت ردّه.

وكان مدفيديف انتقد بشدة الخميس الرئيس الأميركي في منشور على تلغرام، تطرّق فيه إلى “اليد الميتة”، وهو نظام تحكم آلي بالأسلحة النووية طوّره الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة للتحكم بترسانته النووية.

وأتى تعليق مدفيديف بعدما انتقد ترامب “الاقتصاد الميت” لروسيا والهند.

وفي منشور على إكس الإثنين، اعتبر مدفيديف أن تحديد ترامب مهلة لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هو بمثابة “تهديد وخطوة نحو الحرب”.

ونصح الرئيس الأميركي بأن “عليه أن يتذكر” أن روسيا تمتلك قوة هائلة.

ورد ترامب بوصف مدفيديف بأنه “الرئيس السابق الفاشل لروسيا الذي يعتقد أنه ما زال رئيسا”.

ومنتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن وجّه ترامب تحذيرا مباشرا لمدفيديف بوجوب “الانتباه لكلماته”، وأضاف “إنه يدخل نطاقا بالغة الخطورة!”.

ومدفيديف من أبرز المدافعين عن الحرب التي بدأها بوتين في أوكرانيا، وهو عموما من المعادين للعلاقات مع الغرب.

تولى مدفيديف رئاسة روسيا بين عامي 2008-2012، وهو عمليا أبقى سدة الرئاسة محجوزة لبوتين الذي أقر تعديلات دستورية تتيح بقاءه طويلا في السلطة.

بعدما كان يعتبر إصلاحيا، تحوّل مدفيديف على مر السنين إلى كاتب منشورات على الإنترنت تعكس تطرفا قوميا في نشر سرديات الكرملين ودعمها. لكن تأثيره في النظام السياسي الروسي يبقى محدودا.

– زهور للأطفال –

شهدت كييف الجمعة يوم حداد على القتلى الـ31 الذين سقطوا الخميس وكانوا بغالبيتهم في مبنى مؤلف من تسعة طوابق أصيب بصاروخ روسي.

وصباح الجمعة انتشل عمال إنقاذ جثتين إضافيتين من تحت أنقاض أحد المباني المتضررة جراء الهجوم.

ووضعت إيرينا دروجد وهي أم لطفلة تبلغ ثلاثة أعوام، الزهور في مساحة خصصت لتكريم الأطفال الخمسة الذين قتلوا في الضربة.

وانتُشلت الجمعة جثة الأصغر سنا بينهم، ويبلغ عامين.

وقالت لفرانس برس “هذه زهور لأن أطفالا قتلوا. أحضرنا الزهور لأن لدينا أطفالا. أطفالنا يعيشون في الشارع المقابل”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بوتين هو القادر على إنهاء الحرب، مجدِّدا دعوته لعقد لقاء معه.

وجاء في منشور له على منصة إكس “لقد اقترحت الولايات المتحدة هذا الأمر. وأوكرانيا أيّدته. ما نحتاج إليه هو استعداد روسيا”.

بور/س ح-ود/كام