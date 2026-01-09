The Swiss voice in the world since 1935
ترشيح الكاتب بوعلام صنصال لعضوية الأكاديمية الفرنسية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الأكاديمية الفرنسية الخميس ترشيح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال رسميا لعضويتها، بعد شهرين من إطلاق سراحه من السجن في الجزائر.

ورُشّح صنصال ليشغل مقعد المحامي والكاتب الراحل جان دوني برودان الذي توفي عام 2021. وقد أوردت معلومة ترشيح صنصال لعضوية الأكاديمية صحيفة “لو فيغارو” اليومية.

وتُجرى الانتخابات في 29 كانون الثاني/يناير.

ومن بين المرشحين الآخرين الشاعر البلجيكي فيليب لوكس.

أُجريت الجولة الأولى من التصويت لهذا المقعد في 11 كانون الاول/ديسمبر، لكن لم يحصل أي مرشح على الأغلبية.

في أوائل كانون الاول/ديسمبر، كرّمت الأكاديمية الفرنسية صنصل خلال احتفال تسّلم فيه جائزة “تشينو ديل دوكا” العالمية، التي مُنحت له في الربيع عن مجمل أعماله.

بعد أن أمضى قرابة عام في السجن بسبب عدد من مواقفه المثيرة للجدل بشأن الجزائر، استعاد صنصال البالغ 81 عاما حريته في 12 تشرين الثاني/نوفمبر إثر حصوله على عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

في العام 2015، نال صنصال جائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للرواية عن روايته “2084” المستوحاة من رائعة جورج أورويل “1984”، وتقاسم الجائزة مع الكاتب الفرنسي التونسي هادي قدور.

كف/رك/ب ح 

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

