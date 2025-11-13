The Swiss voice in the world since 1935
تركيا: قوة الاستقرار الدولية المزمعة في غزة يجب أن تضمن وقف إطلاق نار دائما

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن أهم ما تتوقعه أنقرة من قوة تثبيت الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة هو أن تقدم ضمانات باستمرار وقف إطلاق النار الهش.

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من أشد المنتقدين للهجوم الإسرائيلي المدمر الذي استمر عامين على غزة، واصفة إياه بالإبادة الجماعية. وبرزت وسيطا أساسيا في جهود وقف إطلاق النار، معبرة عن رغبتها في الانضمام إلى قوة تثبيت الاستقرار على الرغم من اعتراضات إسرائيل المتكررة.

وفي إحاطة إعلامية في أنقرة، قالت الوزارة أيضا إن تركيا تعتقد أن مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة يجب أن يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، بما يتماشى مع القانون الدولي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

