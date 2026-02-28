تركيا: هجمات أمريكا وإسرائيل وإيران تهدد الاستقرار العالمي

إسطنبول 28 فبراير شباط (رويترز) – حذرت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت من أن تصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يشكل خطرا على مستقبل المنطقة والاستقرار العالمي.

وعبرت أنقرة عن قلقها العميق إزاء جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وتعرض المدنيين للخطر، ونددت بالاستفزازات التي قد تؤجج العنف.

ودعت جميع الأطراف إلى وقف الهجمات بشكل فوري.

وأكدت أنقرة مجددا أن النزاعات الإقليمية يجب حلها بالوسائل السلمية، وعبرت عن استعدادها لتقديم الدعم لجهود الوساطة.

