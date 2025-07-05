تركيا تسجل وفاة شخص ثالث بسبب الحرائق

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توفي عامل غابات أصيب في حريق بمحافظة إزمير في غرب تركيا متأثرا بجروحه، ما يرفع حصيلة القتلى إلى ثلاثة، بحسب ما قال وزير السبت، فيما تمت السيطرة على الحريق في أوديميس.

نجت تركيا من موجات الحر الأخيرة التي ضربت بقية جنوب أوروبا، لكن عناصر الإطفاء كافحوا أكثر من 600 حريق غذتها رياح عاتية خلال الأسبوع الماضي في الدولة التي تعاني جفافا.

وأودى الحريق في منطقة أوديميس، على بعد حوالى 100 كيلومتر شرق مدينة إزمير السياحية الخميس، برجل طريح الفراش يبلغ 81 عاما وعامل غابات يبلغ 39 عاما.

وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي على منصة “اكس” إن عاملا آخر “أصيب أثناء مكافحة الحريق في أوديميس وكان يتلقى العلاج في المستشفى، قد توفي”.

واضاف أنه تمت السيطرة على حريق أوديميس بحلول مساء الجمعة إلى جانب ستة حرائق غابات أخرى، معظمها في غرب ووسط تركيا، على الرغم من أن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون السيطرة على حريق في منطقة دورتيول الساحلية الجنوبية في محافظة هاتاي.

وفي مقطع فيديو على منصة “اكس” قال رئيس بلدية أوديميس مصطفى توران إن الحريق دمر حوالى 5 آلاف هكتار (12400 فدان) من الأراضي.

واورد “وصل الحريق بعنف إلى هذه المنطقة، ولم يتبق شيء ليحترق. تحول حوالى 5000 هكتار إلى رماد”.

والاثنين، أجلى رجال الإنقاذ أكثر من 50 ألف شخص جراء سلسلة حرائق.

ووفقًا للأرقام المنشورة على موقع النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات اندلع 96 حريق غابات في تركيا حتى الآن هذا العام، دمرت أكثر من 49,652 هكتارا (122,700 فدان) من الأراضي.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية يتسبب في حرائق غابات وكوارث طبيعية أخرى أكثر تواترا وكثافة. وحثوا تركيا على اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة.

بور/س ح/ب ق