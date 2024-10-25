تركيا تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني بالعراق مجددا بعد هجوم أنقرة

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أنقرة 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إنه جرى شن ضربات جوية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق الليلة الماضية وقُصفت عشرات الأهداف لليلة الثانية على التوالي بعد هجوم مسلح أسفر عن مقتل خمسة في أنقرة.

وجاءت العملية بعد اجتماع أمني عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور وزراء كبار وقادة بالقوات المسلحة والمخابرات في إسطنبول مساء أمس الخميس.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي يواصل تمردا في جنوب شرق تركيا منذ أربعة عقود، اليوم الجمعة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء في أنقرة.

وقالت الوزارة إن تركيا ضربت 34 هدفا لمنظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مما أدى إلى تدمير ملاجئ ومستودعات ومرافق أخرى وكذلك “تحييد” عدد كبير من المسلحين.

وقالت مصادر أمنية بشكل منفصل إن جهاز الاستخبارات الوطنية ضرب ما مجموعه 120 هدفا لحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا منذ هجوم أنقرة.

وهاجم مسلحان -رجل وامرأة- بأسلحة آلية ومتفجرات مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة يوم الأربعاء. وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وتم قتل المهاجمين. وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا التأكد من أنهما من أعضاء حزب العمال الكردستاني.

ونقلت وسائل إعلام تركية يوم الجمعة عن أردوغان القول خلال عودته من روسيا حيث شارك في قمة بريكس إن مرتكبي الهجوم المسلح تسللا إلى تركيا من سوريا.

وجاء هجوم يوم الأربعاء بعد يوم من تصريح أحد الحلفاء الرئيسيين لأردوغان بأن زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان قد يسمح له بالتحدث في البرلمان التركي إذا أعلن نهاية تمرد الحزب المحظور وفي المقابل من الممكن إطلاق سراحه.

وبشكل منفصل قال يرلي قايا يوم الجمعة إن الشرطة التركية اعتقلت 176 شخصا يشتبه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني في عمليات في أنحاء البلاد.

ويخوض حزب العمال الكردستاني صراعا مع الدولة التركية منذ 40 عاما مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.