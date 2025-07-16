تركيا تنقل وجهات نظرها عبر جهاز المخابرات إلى إسرائيل بشأن الهجمات على سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء إن تركيا نقلت وجهات نظرها بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا إلى السلطات الإسرائيلية عبر وكالة الاستخبارات التركية، مضيفا أن أنقرة على اتصال وثيق مع القوى الإقليمية والولايات المتحدة.

وقد أدانت تركيا الضربات الإسرائيلية ضد دول إقليمية أخرى، بما في ذلك لبنان وإيران وسوريا، في حين وصفت هجومها العسكري على غزة بأنه إبادة جماعية. كما أوقفت جميع عمليات التبادل التجاري واستدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور أيضًا.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الحكومية في نيويورك، قال فيدان إنه على اتصال وثيق مع توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي في تركيا، مضيفا أنه ناقش القضية في اتصالات هاتفية مع نظرائه السوري والأردني والسعودي.

وقال فيدان “في الوقت نفسه، نقلنا وجهات نظرنا الخاصة بشأن هذه المسألة إلى الإسرائيليين عبر جهاز المخابرات، ومفادها أننا لا نريد عدم الاستقرار”، وأضاف أن الحكومة السورية الجديدة لا يمكنها حل الصراع دون اتخاذ تدابير لضمان الأمن في المنطقة.