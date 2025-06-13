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تسلسل زمني-بعد عقود من حروب الظل.. إيران وإسرائيل تخوضان مواجهة معلنة

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(رويترز) – أعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها نفذت ضربات في إيران، قبل يوم من المحادثات المقررة في عُمان بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.

يُمثل هذا أحدث تصعيد منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي، لكن العداء بين إسرائيل وإيران يضرب بجذوره لعقود من الزمن وامتد عبر تاريخ من حروب الظل والهجمات السرية من البر والبحر والجو وعبر الفضاء الإلكتروني.

وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية في تاريخ العداء بين إيران وإسرائيل:

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