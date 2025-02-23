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تشكيل فريق عمل مصري سوداني مشترك للتركيز على إعادة إعمار السودان

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القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأحد إن مصر والسودان اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على ملف إعادة إعمار السودان بعد أن يتوقف القتال هناك.

جاء ذلك فيما قال الجيش السوداني في بيان إنه استعاد السيطرة يوم الأحد على مدينة القطينة بعد تدمير وحدات لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وذكر أنه فتح الطريق إلى مدينة الأبيض.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف في القاهرة عقب انعقاد جسلة لآلية المشاورات السياسية بين البلدين “توافقنا على تشكيل فريق عمل مشترك مصري سوداني للتركيز على قضية إعادة الإعمار في السودان”.

وأضاف “كلنا أمل في سرعة إنهاء هذه الحرب التي تؤلمنا جميعا كمصريين، وأيضا تحدثنا باستفاضة عن مزيد من التعاون في المجال التجاري، وعقد اللجنة المصرية السودانية المشتركة لتعزيز التعاون في المجال التجاري، أيضا تحدثنا عن العلاقات الثقافية والعلاقات التعليمية التي تربط بين البلدين”.

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