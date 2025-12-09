تصاعد المواجهات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا

afp_tickers

5دقائق

على الرغم من الدعوات الدولية لخفض التصعيد، تصاعدت المواجهات الثلاثاء على طول الحدود المتنازع عليها بين تايلاند وكمبوديا مع ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى عشرة قتلى وحوالى 150 ألف نازح.

يتبادل البلدان الواقعان في جنوب شرق آسيا الاتهامات بشأن استئناف الاشتباكات مساء الأحد، بعد أقل من شهرين على اتفاق لوقف إطلاق النار توسّط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت كمبوديا تؤكد إلى الآن عدم الرد على هجمات تايلاند التي شننت الثلاثاء ضربات جوية ونشرت دبابات في المناطق الحدودية.

لكن رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين قال الثلاثاء “بعدما صبرنا أكثر من 24 ساعة من أجل احترام وقف إطلاق النار وإتاحة الوقت لإجلاء الناس إلى مكان آمن، قمنا بالرد الليلة الماضية (الاثنين) وهذا الصباح”.

وكتب الزعيم السابق الذي يحظى بنفوذ كبير، عبر فيسبوك “على قواتنا أن تقاتل في كل النقاط التي هاجمها العدو. الآن نقاتل للدفاع عن أنفسنا مجددا” داعيا القوات إلى “القضاء على قوات العدو”.

وأعلن الجيش التايلاندي الثلاثاء مقتل جنديين، أحدهما في انفجار قنبلة يدوية بالقرب من معبد برياه فيهير المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد مقتل جندي أول الإثنين.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية عن مقتل ثلاثة مدنيين إضافيين الثلاثاء وإصابة حوالى عشرين بجروح بعضهم إصاباتهم بالغة، منذ الأحد.

– “خوف كبير” –

وعلى غرار ما حصل في تموز/يوليو، اضطر عشرات آلاف الأشخاص إلى إخلاء المناطق الحدودية، ووصلت أعدادهم إلى حوالى 125 ألف من الجانب التايلاندي وأكثر من 21 ألفا من الجانب الكمبودي، بحسب السلطات.

وغادرت بوان هاي، الكمبودية البالغة 55 عاما، منزلها على وجه السرعة مع أقربائها وبينهم ثلاثة أطفال، فور سماع طلقات نارية.

وقالت لوكالة فرانس برس “هذه رابع مرة أضطر إلى الهروب، لا أدري متى سأتمكن من العودة … مضت خمسة أشهر وأنا لا أنام إلا قليلا جدا، كنت قلقة للغاية، الطائرات التايلاندية حلقت بالأمس فوق الحدود، شعرت بخوف كبير”.

وفي مقاطعة سورين في تايلاند، قالت سوتيدا بوسا (30 عاما) التي تدير متجرا صغيرا للمواد الغذائية إنها ترددت قبل مغادرة قريتها الواقعة على مسافة حوالى عشرين كلم من الحدود الكمبودية.

وقالت لوكالة فرانس برس “أردت أن أرى الوضع أولا لأن أصوات الاشتباكات ليست عالية كما في 24 حزيران/يونيو” مضيفة “لا نثق دائما بما يقال لنا”.

وقررت سملي تاهان المزارعة التايلاندية البالغة 56 عاما، البقاء في منزلها بالرغم من دوي الانفجارات والطلقات النارية في البعيد، حتى تتمكن من إطعام أبقارها.

وقالت “لا يمكنني العمل حقا لأن الحرب تخيفني … متى ستتوقف؟ لقد طال الوقت”.

– حزم –

وأسفرت خمسة أيام من القتال بين البلدين هذا الصيف عن مقتل 43 شخصا ونزوح حوالى 300 ألف شخص على جانبي الحدود قبل التوصل إلى هدنة بعد أن توسطت الولايات المتحدة والصين وماليزيا، بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لوقف القتال في تموز/يوليو.

وعلّقت تايلاند في تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في 26 تشرين الأول/أكتوبر في كوالالمبور في ماليزيا برعاية دونالد ترامب، بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى إصابة أربعة من جنودها.

وكان البلدان تعهدا في إعلان مشترك سحب الاسلحة الثقيلة وترسيم المناطق الحدودية ومواصلة الحوار، لكنه لم يتم إحراز أي تقدم لتسوية الخلافات الجوهرية.

وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول أن على بلاده أن “تدعم بحزم أولئك الذين يحمون سيادتنا، لا يمكننا التوقف الآن”، بدون أن تصدر عنه أي بوادر تهدئة.

تتنازع تايلاند وكمبوديا منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما الممتدة على طول 800 كيلومتر والتي يعود تاريخها إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي.

بورز-سوي/الح-دص/ص ك