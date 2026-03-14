تضرر 56 متحفا وموقعا تاريخيا جراء القصف على إيران (وزارة الثقافة)

أعلنت وزارة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية السبت تضرر 56 متحفا وموقعا تاريخيا على الأقل في أنحاء إيران، جراء القصف الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية منذ اندلاع الحرب قبل 15 يوما.

وفي طهران، تسببت الغارات الأميركية-الإسرائيلية منذ الأيام الأولى للحرب بأضرار في قصر غلستان المدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ويُعد هذا الموقع الذي يُقارن أحيانا بقصر فرساي، من أقدم المعالم في العاصمة الإيرانية، وكان مقرا لإقامة السلالة القاجارية الحاكمة بين عامي 1789 و1925.

وبحسب وزارة التراث الثقافي، تُعد محافظة طهران الأكثر تضررا من حيث عدد المعالم، إذ سُجلت أضرار في 19 موقعا بدرجات متفاوتة.

وفي أصفهان بوسط البلاد، تعرضت ساحة نقش جهان، وهي تحفة معمارية تعود إلى القرن السابع عشر وتحيط بها مساجد وقصر وبازار تاريخي، لأضرار أيضا.

وفي بوشهر، المدينة الساحلية المطلة على الخليج، تضررت عدة منازل في الحي التاريخي لمدينة سيراف الساحلية التي تضم مباني عدة يعود تاريخها إلى قرن أو قرنين.

وكانت منظمة اليونسكو قد أعربت الجمعة عن قلقها إزاء الأضرار والمخاطر التي تهدد التراث الثقافي في ظل سيل الغارات الجوية والصواريخ والطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مواقع تاريخية في إيران وإسرائيل ولبنان تعرضت بالفعل لأضرار، فيما يواجه مئات المواقع الأخرى خطر التدمير بسبب الحرب.

