تظاهرة في المجر تطالب باستقالة أوربان بسبب إساءة معاملة في مؤسسات الأحداث

تظاهر أكثر من 50 ألف شخص في بودابست السبت تلبية لدعوة من المعارضة، مطالبين باستقالة حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان المتهمة بعدم اتخاذ أية إجراءات بعد الكشف عن حالات إساءة معاملة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأولاد.

ولاحظت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين رددوا هتافات من بينها “ارحل يا أوربان!”.

ورأى زعيم المعارضة الرئيسي بيتر ماغيار أن سلسلة فضائح مدوية كُشِف عنها في العامين الأخيرين أظهرت فوضى في المؤسسات العامة المولجة مساعدة القاصرين الذين يعانون مشكلات اجتماعية.

ويتصدر ماغيار استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في الربيع المقبل.

ودعا الزعيم المعارض إلى تظاهرة السبت بعد بروز اتهامات جديدة لمركز احتجاز للأحداث سبق أن طالته فضيحة أخرى.

وعرض ماغيار الجمعة ما جاء في تقرير رسمي من عام 2021 خلص إلى أن أكثر من خُمس الأطفال في المؤسسات العامة تعرّضوا لإساءة معاملة.

وأوقِف رهن التحقيق في وقت سابق من هذا الأسبوع أربعة من موظفي مركز احتجاز الأحداث بشارع شولو في بودابست.

ومن بين الموقوفين مدير المركز الذي استقال أخيرا من منصبه، بعد عرض لقطات لكاميرات المراقبة تُظهره وهو يركل فتى على رأسه.

وأُوقف سابقا ثلاثة موظفين آخرين، من بينهم مدير سابق آخر متهم بإدارة شبكة دعارة.

وقالت سوزا سالاي البالغة 73 عاما “لقد بقي مديرا طوال 14 عاما. كانت وزارة الداخلية والشرطة على علم بالأمر، لكنهما لم تفعلا شيئا” قبل أن يُفتضح الأمر.

ووضعت الحكومة مذاك كل مراكز احتجاز الأحداث تحت إشراف الشرطة.

ونقلت وسائل الإعلام المجرية عن فيكتور أوربان قوله الجمعة إن “مركز شارع شولو مؤسسة ذات وضع خاص، إذ يضمّ قاصرين جانحين، جميعهم ارتكبوا جرائم. معظمها جرائم خطيرة، من بينها القتل. إنه، بالمعنى الدقيق للكلمة، شكل من أشكال السجن”.

وأضاف “ما صدمنا جميعا هو أن أحد الحراس تعامل في سياق بالغ الصعوبة مع موقف حساس بطريقة غير مقبولة. في الواقع، لقد ارتكب جريمة. لا مجال هنا للتعابير الملطفة. فأي قاصر، وإن كان ارتكب جريمة، يجب ألاّ يُعامَل بالطريقة التي عامل بها هذا الحارس الفتى المحتجز. إنه أمر غير مقبول، بلا أدنى شك”.

