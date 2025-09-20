تظاهرة في فيينا تنديدا بالهجوم الإسرائيلي في غزة

تظاهر أكثر من 3 آلاف شخص السبت في فيينا تنديدا بالهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، واصفين إياه بـ”الإبادة الجماعية”، بحسب الشرطة النمسوية.

وضمت التظاهرة التي نُظمت بدعوة من الجالية الفلسطينية في النمسا، وبدعم خاص من منظمة العفو الدولية، مشاركين أكثر من المعتاد في هذا البلد، بحسب مراقبين.

وحث المنظمون الحكومة النمسوية على اتخاذ إجراءات فورية مرددين “عقوبات على إسرائيل – أوقفوا الإبادة الجماعية!”.

وقالوا إن “الدول التي لا تفرض عقوبات، متواطئة في الإبادة الجماعية من خلال تعاونها الاقتصادي والعسكري”.

