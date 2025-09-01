The Swiss voice in the world since 1935
تعرّض طائرة فون دير لايين في بلغاريا لتشويش يشتبه بأن مصدره روسي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعرّض نظام تحديد المواقع العالمي في طائرة تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى التشويش أثناء استعدادها للهبوط في بلغاريا الأحد، في حادث يشتبه بأن روسيا تقف خلفه، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن السلطات البلغارية تشتبه بأن التشويش “كان نتيجة تدخل صارخ” من موسكو، لكن لم يتضح إن كانت الرحلة المستأجرة استُهدفت عمدا.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا في مؤتمر صحافي في بروكسل “يمكننا فعلا تأكيد حدوث تشويش لنظام تحديد المواقع”.

هبطت الطائرة بأمان في مطار بلوفديف الدولي في جنوب بلغاريا من دون أن تضطر لتغيير مسارها.

كانت فون دير لايين (66 عاما) في بلغاريا في إطار جولة تشمل سبع دول تعد على “الخطوط الأمامية” في الاتحاد الأوروبي، أي أنها في الخاصرة الشرقية للتكتل ومعرّضة أكثر لتهديدات روسيا.

وذكرت المفوضية بأن المنطقة شهدت “أنشطة تشويش وخداع كثيرة من هذا النوع”، مضيفة أنها فرضت عقوبات على عدة شركات يُعتقد بأنها تورّطت في ذلك.

وأكدت الحكومة البلغارية الحادثة.

وجاء في بيان للحكومة بأنه “خلال الرحلة التي كانت تقل رئيسة لمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى بلوفديف، تم تحييد إشارات الأقمار الاصطناعية التي تنقل معلومات إلى نظام تحديد المواقع العالمي للملاحة التابع للطائرة”.

وأضافت “من أجل ضمان سلامة الرحلة، عرضت أجهزة الحركة الجوية فورا وسيلة هبوط بديلة باستخدام أدوات الملاحة الأرضية”.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” التي كانت أول وسيلة إعلامية تكشف عن الحادثة، أن الطائرة أُجبرت على استخدام الخرائط الورقية للهبوط.

اوب/لين/ص ك

