تقرير: الخارجية الإيرانية ترفض إجراء محادثات في ظل التعرض للهجوم

reuters_tickers

2دقائق

دبي 9 مارس آذار (رويترز) – ذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية اليوم الاثنين أن المتحدث باسم وزارة الخارجية قلل من احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار طالما استمرت الهجمات، مضيفة أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها.

وقال المتحدث إسماعيل بقائي “لا جدوى من الحديث عن أي شيء سوى الدفاع والانتقام الساحق من الأعداء”، قبل أن يكرر أن طهران لا تخوض حربا مع جيرانها المسلمين، ولكنها يجب أن تستهدف “المنشآت التي يستخدمها المعتدون” في دفاع مشروع عن النفس.

ونفى المتحدث شن أي هجوم إيراني على تركيا أو أذربيجان أو قبرص، ووصفها بأنها “هجمات تحت راية زائفة”.

وكانت وكالة تاس الروسية قد نقلت عن السلطات في أذربيجان القول اليوم الاثنين إنها أعادت فتح معابرها الحدودية مع إيران أمام حركة الشحن.

وكانت المعابر الحدودية، التي تعد من أقصر الطرق البرية التي تربط إيران بحليفتها روسيا، قد أُغلقت الأسبوع الماضي بعد ما وصفته باكو بهجوم بطائرات مسيرة إيرانية على إقليم ناخيتشفان.

واتصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في وقت متأخر أمس الأحد بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف. وقال مكتب علييف إن بزشكيان أخبره بأن إيران غير ضالعة في هجوم ناخيتشفان.

وأسقطت دفاعات حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي صاروخا باليستيا جرى إطلاقه على المجال الجوي التركي، في تصعيد كبير للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اتسع نطاقها في أرجاء المنطقة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)