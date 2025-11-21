تلفزيون: نواب أتراك سيزورون زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون أوجلان

أنقرة (رويترز) – ذكرت قناة تي.آر.تي الإخبارية التركية يوم الجمعة أن النواب البرلمانيين المشرفين على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور سيزورون زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي.

وتأتي الزيارة، التي لم يكشف عن موعدها حتى الآن، بناء على طلب مفاجئ من القومي المتطرف دولت بهجلي، حليف الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن جانبه، أشار أردوغان إلى أنه قد يكون منفتحا على السماح لأوجلان بإلقاء كلمة أمام النواب.

وفي تطور لافت في مايو أيار الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، أنه يعتزم نزع سلاحه وحل نفسه بعد دعوة أوجلان لإنهاء كفاحه المسلح.

وفي يوليو تموز، أحرق الحزب أسلحة في عمل رمزي، وأعلن الشهر الماضي سحب مقاتليه من تركيا في إطار عملية نزع السلاح. كما دعا أنقرة إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تتيح لأعضائه المشاركة في “السياسة الديمقراطية”.

وعلى الرغم من تقرير لرويترز يشير إلى أن تركيا بصدد إصدار قانون يسمح لآلاف المقاتلين والمدنيين من حزب العمال الكردستاني بالعودة إلى ديارهم من أماكن اختبائهم في شمال العراق في إطار المفاوضات، فإن شروط المصالحة كانت حساسة.

وأبدت أنقرة مخاوف من تقديم عفو واسع النطاق بشأن ما تعتبره جرائم سابقة لمنظمة إرهابية.

وذكرت قناة تي.آر.تي الإخبارية أن اللجنة البرلمانية المشرفة على عملية نزع السلاح أجرت تصويتا خلال اجتماع يوم الجمعة أتفق أغلبية النواب خلاله على زيارة أوجلان. ولم تحدد القناة موعد الزيارة.

ويقبع أوجلان في عزلة شبه كاملة في سجن بجزيرة إمرالي منذ اعتقاله عام 1999، ولا يتمكن من التواصل مع العالم الخارجي إلا نادرا.

