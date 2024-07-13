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تنظيم الدولة الإسلامية يقتل 4 شرطيين في اشتباكات بشرق العراق

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بغداد (رويترز) – قالت الشرطة ومصادر طبية إن أربعة أفراد من الشرطة قُتلوا وأصيب ثلاثة على الأقل في اشتباكات بين قوات الحكومة العراقية ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت في محافظة ديالى بشرق العراق.

وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات وقعت في وقت تجري فيه قوات الشرطة والجيش بحثا عن مسلحين اختبأوا في مناطق زراعية في بلدة خان بني سعد في محافظة ديالى.

وقال عقيدان بالشرطة إن الاشتباكات جارية، وأضافا أن المسلحين يستخدمون بنادق قنص لمنع الشرطة والجنود من التقدم.

وذكرت الشرطة أن شرطيا على الأقل في حالة حرجة من بين ثلاثة مصابين.

والوضع الأمني بالعراق مستقر نسبيا منذ بضع سنوات وذلك بعد فوضى جراء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، وأعوام من الصراع الطائفي الذي أعقبه.

وتتطلع بغداد الآن إلى تقليص عدد قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وساعد في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية على أن يظل بالبلاد للاضطلاع بدور استشاري. وتقول بغداد إن قوات الأمن المحلية يمكنها التعامل مع التهديدات بنفسها.

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