تيسلا تدخل السوق الهندية بافتتاح أول صالة عرض في بومباي

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افتتحت شركة تيسلا أول صالة عرض لها في الهند الثلاثاء لتدخل بذلك أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، فيما تسعى الشركة التي يملكها إيلون ماسك إلى جذب عملاء جدد وسط تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفتحت صالة العرض أبوابها أمام زوار مختارين بعد تدشينها من جانب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس في بومباي، العاصمة المالية للهند.

ومنذ سنوات تبدي شركة تيسلا اهتمامها بدخول السوق الهندية، لكنها تراجعت بسبب التعرفات الجمركية الباهظة التي تفرضها البلاد على السيارات الكهربائية.

وسبق لماسك أن انتقد رسومها الجمركية واصفا إياها بأنها من بين “الأعلى في العالم”.

وعرضت نيودلهي خفض الرسوم على استيراد المركبات الكهربائية للشركات العالمية لصناعة السيارات شرط التزامها استثمار مئات ملايين الدولارات وتصنيع السيارات محليا.

ولم تعلن شركة تيسلا حتى الآن خططا لإنشاء مصنع في الهند.

وفي الوقت الراهن، تفيد تقارير إعلامية محلية بأن الشركة من المرجح أن تبيع سيارات مستوردة من الصين، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في أواخر آب/أغسطس.

اسف/الح/غ ر