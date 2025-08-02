ثالث حريق متعمد خلال أسبوع يستهدف السكك الحديد في ألمانيا

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أعلنت شركة دويتشه بان الألمانية للسكك الحديد السبت أن حريقا متعمدا ثالثا استهدف هذا الاسبوع خطا لسكك الحديد في شرق البلاد، بعد حريقين في غربها تسببا باضطرابات كبيرة.

وأعلنت الشركة في بيان “اندلع مساء الجمعة حريق جديد في كابل على خط سكة حديد” مخصص لنقل البضائع في هوهنمولسن في منطقة ساكسونيا أنهالت.

وأضافت “وفق النتائج الأولية للمحققين فإن حريق الكابل كان أيضا عملا متعمدا”.

وأكدت الشركة أنها قامت بإصلاح الكابلات المتضررة جراء الحريقين الآخرَين على الخط بين دوسلدورف ودويسبورغ، مما سمح باستعادة الحركة بعد اضطرابات دامت يومين.

وأوضحت “استلزم الأمر استبدال خمسة كابلات طول كل منها حوالي 20 مترا”.

وسبب الحريق الأول الذي اندلع الخميس في مركز إشارات قرب دوسلدورف، اضطرابات في حركة السكك الحديد على خطوط تشهد ازدحاما في منطقة الرور الصناعية التي تربط شمال أوروبا بسويسرا.

واندلع الحريق الثاني الجمعة على مسافة كيلومتر تقريبا من الأول.

وأكدت دويتشه بان أن “مئات القطارات يوميا (…) تأثرت” بحيث تم تحويل مسارها أو إلغاؤها، ما أضرّ بـ “آلاف الركاب”.

وقال متحدث باسم الشرطة لفرانس برس أن الحريق الأول يبدو “عملا تخريبيا”.

وتبنته مجموعة تطلق على نفسها اسم “كوماندو أنغري بيردز” في رسالة نُشرت على منصة إنديميديا الإلكترونية من اليسار المتطرف أكدت الشرطة صحتها.

في السنوات الأخيرة، تعرضت شبكة السكك الحديد في ألمانيا لهجمات يُشتبه أنها تخريبية، كتلك التي وقعت في تشرين الأول/اكتوبر 2022 وأيلول/سبتمبر 2023.

بيف/ليل/كام