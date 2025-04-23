جثمان البابا يسجى في بازيليك القديس بطرس

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يسجى جثمان البابا فرنسيس الذي توفي الإثنين عن 88 عاما اعتبارا من الأربعاء في بازيليك القديس بطرس حيث سيتقاطر المؤمنون لإلقاء آخر نظرة عليه قبل مراسم جنازة حاشدة السبت يحضرها العديد من قادة العالم.

وينقل نعش البابا الأرجنتيني قبل الظهر من كنيسة بيت القدّيسة مارتا المتواضعة حيث كان يقيم منذ انتخابه حبرا أعظم في 2013 وحتّى وفاته، إلى البازيليك المهيبة المتوجة بقبة رسمها ميكيلانجيلو.

ومن المقرر أن تبدأ المراسم المواكبة لنقل الجثمان في الساعة 9,00 (7,00 ت غ) ترافقها ترانيم وصلوات، على أن تنتهي قرابة الساعة 10,15 ت غ.

وسيوضع نعش البابا المفتوح أمام مذبح البازيليك، لكنه لن يعرض على منصة، نزولا عند طلب صريح من خورجي بيرغوليو الذي أوصى بطقوس جنائزية بسيطة ومتواضعة، في قطيعة مع التقاليد السائدة للباباوات.

وسيتقاطر المؤمنون أمام الجثمان لإلقاء نظرة الوداع على مدى ثلاثة أيام الأربعاء من الساعة 11,00 إلى الساعة 24,00، والخميس من الساعة 7,00 إلى الساعة 24,00، والجمعة من الساعة 7,00 إلى الساعة 19,00.

وسجي البابا في رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.

ويتوقع أن يتوافد عشرات آلاف المؤمنين لهذه التحية الأخيرة. وعند وفاة سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، تعاقب مئتا ألف شخص أمام جثمانه قبل مواراته الثرى في مراسم حضرها خمسون ألف شخص.

– قادة من العالم –

وتقام جنازة البابا فرنسيس صباح السبت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بمشاركة حاشدة يتوقع أن تصل إلى مئات آلاف المصلين.

وكما كانت الحال في جنازة يوحنا بولس الثاني في 2005، سيحضر المراسم العشرات من رؤساء الدول والشخصيات الملكية، وسط تدابير أمنية مشدّدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيحضر برفقة زوجته ميلانيا، رغم انتقادات البابا الشديدة والمتكررة لسياساته المعادية للمهاجرين.

كذلك يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصادرة بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، فلا يعتزم المشاركة.

ومن القادة الذين سيشاركون في الجنازة أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كما سيشارك العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا، وأمير موناكو ألبير الثاني وزوجته شارلين.

وفي ختام القداس الذي يبدأ عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (8,00 ت غ)، ينقل النعش إلى بازيليك سانتا ماريا ماجوري في وسط روما حيث سيوارى البابا الثرى نزولا عند رغبته المذكورة في وصيّته.

وأعلنت إيطاليا حدادا وطنيا لخمسة أيّام حتى السبت، في حين أعلنت بولندا السبت يوم حداد وطني.

– “لم يعد يتعذب” –

توافد مئات الصحافيين من حول العالم إلى روما حيث فرضت الشرطة الإيطالية طوقا أمنيا حول ساحة القدّيس بطرس لضبط دخول السياح والمؤمنين. ونكست أعلام الفاتيكان الصفراء والزرقاء وأقيمت صلاة مساء الثلاثاء في ساحة القديس بطرس.

وقالت الراهبة المكسيكية ماريا غوادالوبي إرنانديز أوليفو في الساحة إن وفاة البابا شكلت صدمة “قاسية جدا” لها حتى لو أنه الآن “في مكان أفضل ولم يعد يتعذب”، مضيفة “الله وحده يعلم من سيخلفه”.

وأورد موقع الفاتيكان الثلاثاء أن أولى علامات التعب المفاجئ بدأت تظهر على البابا عند الساعة 5,35 صباحا (3,35 ت غ)، بعد أقل من 24 ساعة من إلقائه التحية على حشود المؤمنين في ساحة القديس بطرس لمناسبة عيد الفصح.

وقبل أن يدخل في غيبوبة، عند الساعة السادسة والنصف تقريبا، لوّح بيده مودّعا مساعده الشخصي ماسيميليانو سترابيتي، ثم استلقى على سريره في الطابق الثاني في بيت القديسة مارتا، ودخل في غيبوبة تامة، قبل أن تُعلن وفاته عند الساعة 7,35 صباح الإثنين.

وكثّف الحبر الأعظم الذي خرج من المستشفى في 23 آذار/مارس الإطلالات العلنية في الأيّام الأخيرة، بالرغم من توصيات الأطباء له بالراحة لمدّة شهرين. وبدا الإنهاك جلّيا عليه الأحد خلال احتفالات عيد الفصح، لكنّه أصرّ على أن يحيّي الحشود من سيارته “بابا موبيليه” في ساحة القدّيس بطرس.

بور-جلر/دص/لين