جنرال أمريكي يحدد الجدول الزمني الأولي للعملية العسكرية في إيران

reuters_tickers

4دقائق

واشنطن 2 مارس آذار (رويترز) – أعلن الجنرال الأمريكي دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الاثنين عن الجدول الزمني الأولي وبعض التفاصيل حول العملية العسكرية الأمريكية في إيران.

وقال الجيش إن أربعة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب أربعة بجروح خطيرة منذ بداية العملية.

بحلول الساعة 3:38 من مساء يوم 27 فبراير شباط بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2038 بتوقيت جرينتش)، تلقت القيادة المركزية الأمريكية “أمر الانطلاق النهائي” من الرئيس دونالد ترامب والذي جاء فيه أنه “تمت الموافقة على عملية ملحمة الغضب. لا إلغاء. حظا سعيدا”.

كانت القوات الأمريكية قد وضعت اللمسات الأخيرة على التحضيرات النهائية إذ عملت بطاريات الدفاع الجوي بفحص الأنظمة للاستجابة للهجمات الإيرانية، وتدرب الطيارون وأطقم الطائرات على سلسلة الضربات للمرة الأخيرة، وبدأت أطقم الطائرات في تحميل الأسلحة، وبدأت مجموعتان من حاملات الطائرات في التحرك نحو نقاط الإطلاق.

اتخذت القيادة الإلكترونية الأمريكية والقيادة الفضائية الأمريكية الخطوات الأولى، إذ عملتا على تعطيل وتقويض وإعاقة قدرة إيران على الرؤية والتواصل والرد قبل بدء الهجوم.

وبحلول الساعة 1:15 من صباح يوم 28 فبراير شباط بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0615 بتوقيت جرينتش/9:45 صباحا بتوقيت إيران) أقلعت أكثر من 100 طائرة من البر والبحر، “لتشكل موجة واحدة متزامنة”. استند الهجوم النهاري إلى “تحرك مفاجئ نفذته قوات الدفاع الإسرائيلية، بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية”. كانت هذه إشارة واضحة من كين إلى الهجوم المباغت الذي شنته إسرائيل على الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

نفذت الضربات الأولى صواريخ توماهوك من البحرية الأمريكية، بينما أطلقت القوات البرية أسلحة دقيقة بعيدة المدى. وضرب الهجوم أكثر من ألف هدف في أول 24 ساعة.

2-1 مارس آذار: قال كين إن المرحلة الأولى من الهجوم ركزت على البنية التحتية الإيرانية للقيادة والسيطرة، والقوات البحرية، ومواقع الصواريخ الباليستية، والبنية التحتية الاستخباراتية، “بهدف تشتيتهم وإرباكهم”. وأدى التأثير المشترك للضربات إلى إرساء التفوق الجوي، مما سيعزز حماية القوات الأمريكية ويسمح لها بمواصلة العمل فوق إيران.

وشملت هذه الجهود قاذفات (بي-2) الأمريكية، التي نفذت رحلة ذهابا وإيابا استغرقت 37 ساعة من الولايات المتحدة.

ونفذت إسرائيل بشكل منفصل مئات الطلعات الجوية ضد مئات الأهداف.

وتستمر العملية مدعومة ببطاريات باتريوت وثاد الأمريكية، ومدمرات البحرية القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، والتي تنفذ اعتراضات لمئات الصواريخ التي تستهدف القوات الأمريكية والقوات الشريكة. ولا يزال التهديد من المسيرات الهجومية مستمرا بعد 57 ساعة من بدء الهجوم.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)