جنوب أفريقيا ترحب بموافقة حماس على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

1دقيقة

(رويترز) – رحبت حكومة جنوب أفريقيا يوم السبت بموافقة حركة حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب خطة أمريكية بشأن بغزة، وحثت إسرائيل على الإفراج عن السجناء السياسيين والأطفال الفلسطينيين في المقابل.

وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان “نرحب بقرار حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستعدادها المعلن لمزيد من التعاون. يجب أن يُقابل هذا القرار بإجراء مماثل من قبل دولة إسرائيل”.

