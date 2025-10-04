The Swiss voice in the world since 1935
جنوب أفريقيا ترحب بموافقة حماس على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – رحبت حكومة جنوب أفريقيا يوم السبت بموافقة حركة حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب خطة أمريكية بشأن بغزة، وحثت إسرائيل على الإفراج عن السجناء السياسيين والأطفال الفلسطينيين في المقابل.

وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان “نرحب بقرار حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستعدادها المعلن لمزيد من التعاون. يجب أن يُقابل هذا القرار بإجراء مماثل من قبل دولة إسرائيل”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

