The Swiss voice in the world since 1935
جنوب السودان: قواتنا تحرس حقل هجليج النفطي الاستراتيجي في السودان

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نيروبي 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال بول نانق قائد الجيش في جنوب السودان اليوم الخميس إن بلاده أرسلت قوات إلى السودان لحماية حقل هجليج النفطي الاستراتيجي قرب الحدود بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع عليه.

ويضم مجمع هجليج منشأة المعالجة الرئيسية لنفط جنوب السودان الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة العامة. واستمر تدفق بعض النفط عبر هجليج لكن بكميات أقل بكثير.

وقالت مصادر حكومية لرويترز يوم الاثنين إن قوات الحكومة السودانية والعاملين في حقل هجليج النفطي انسحبوا من المنطقة يوم الأحد لتجنب القتال الذي كان من الممكن أن يلحق الضرر بالمنشآت هناك.

وأكد الجنرال نانق أن نشر القوات تم بموافقة رئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وقال في تصريحات أدلى بها لإذاعة جنوب السودان الحكومية “اتفق الثلاثة على ضرورة حماية منطقة هجليج لأنها منطقة استراتيجية مهمة للغاية بالنسبة للبلدين… الآن قوات جنوب السودان هي الموجودة في هجليج”.

(شارك في التغطية خالد عبد العزيز من القاهرة – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية