من دمشق.. المبعوث الأممي يدعو إلى توفير ‘مساعدات إنسانية فورية’ لسوريا

وحذّر غير أو بيدرسون عند وصوله إلى دمشق من أن سوريا “تواجه أزمة إنسانية هائلة، ويجب أن نضمن أن تحصل البلاد على زيادة في المساعدات الفورية لسكانها وللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية”.
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سويسرا توقف النظر في طلبات اللجوء من سوريا حتى إشعار آخر
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أعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة تعليق إجراءات وقرارات اللجوء المقدمة من السوريين والسوريات بشكل فوري، حتى يتسنى إعادة تقييم الوضع.
كما يعتقد بيدرسون وفق بيان أدلى به إلى ممثلي وممثلات وسائل الإعلام أن إنشاء نظام عدالة موثوق به في سوريا أمر حيوي لمنع أعمال الانتقام. وأضاف: “نحتاج إلى ضمان وجود عدالة ومساءلة عن الجرائم المرتكبة. ويجب أن نتأكد من أن هذا يحدث من خلال نظام عدالة موثوق به، دون أي أعمال انتقام”.
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سقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو إلى المصالحة في سوريا
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في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.
سويسرا: أغلبية الناخبين تدعم مشروع ساويرس لتطوير فندق ومارينا في أوري
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صوتت أغلبية الناخبين والناخبات في كانتون أوري، وسط سويسرا، لصالح مشروع تطوير مجمع فندقي ومارينا يخطط لتنفيذه رجل الأعمال المصري سميح ساويرس. وجاء هذا القرار بعد رفض مبادرة حزب الخضر دعت إلى إعطاء الأولوية لحماية الطبيعة والاستخدام المستدام للموقع.
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