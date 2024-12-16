من دمشق.. المبعوث الأممي يدعو إلى توفير ‘مساعدات إنسانية فورية’ لسوريا

غير بيدرسون الدبلوماسي النرويجي الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا منذ نهاية عام 2018 Keystone-SDA

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يوم الأحد إن سوريا بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية.

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وحذّر غير أو بيدرسون عند وصوله إلى دمشق من أن سوريا “تواجه أزمة إنسانية هائلة، ويجب أن نضمن أن تحصل البلاد على زيادة في المساعدات الفورية لسكانها وللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية”.

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كما يعتقد بيدرسون وفق بيان أدلى به إلى ممثلي وممثلات وسائل الإعلام أن إنشاء نظام عدالة موثوق به في سوريا أمر حيوي لمنع أعمال الانتقام. وأضاف: “نحتاج إلى ضمان وجود عدالة ومساءلة عن الجرائم المرتكبة. ويجب أن نتأكد من أن هذا يحدث من خلال نظام عدالة موثوق به، دون أي أعمال انتقام”.

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