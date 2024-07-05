جهود التوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بغزة تكتسب زخما

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من نضال المغربي ومحمد سالم ومعيان لوبيل

القاهرة/غزة/القدس (رويترز) – اكتسبت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن زخما يوم الجمعة بعد أن قدمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اقتراحا معدلا بشأن بنود الاتفاق كما قالت إسرائيل إن المفاوضات ستستمر الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من اجتماع مبدئي مع الوسطاء في الدوحة وإن المفاوضات ستستمر الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب نتنياهو “لا تزال هناك فجوات بين الطرفين”.

وكان مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قد قال في وقت سابق إن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق.

وهناك اختلاف ملحوظ بين الرد الإسرائيلي هذه المرة على اقتراح حماس ومواقف سابقة خلال الحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر على قطاع غزة عندما قالت إسرائيل إن الشروط التي وضعتها الحركة غير مقبولة.

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من جهود السلام التي تتم بوساطة دولية لرويترز إن اقتراح حماس الجديد قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا قبلته إسرائيل.

وأضاف أن حماس لم تعد تتمسك بالشرط المسبق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم قبل توقيع الاتفاق، وستسمح للمفاوضات بتحقيق ذلك خلال مرحلة الأسابيع الستة الأولى.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه “إذا احتاج الجانبان إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار، فيجب عليهما الاتفاق على أنه لن تكون هناك عودة إلى القتال حتى يفعلا ذلك”.

وقالت حماس في وقت لاحق إنها ترفض وجود قوات أجنبية في غزة، مشيرة إلى معارضتها لأي خطة لإرسال قوات دولية إلى القطاع للمساعدة في حفظ السلام.

وبشكل منفصل، قالت لجان المقاومة في فلسطين، وهي جماعة فلسطينية متحالفة مع حماس، إنها ستعد أي قوات دولية أو قوات أخرى في غزة قوات محتلة.

وجاء في بيان لها “نعتبر أي محاولة لنشر قوات دولية أو غيرها في غزة بمثابة عدوان على شعبنا وسنتعامل معها كما نتعامل مع العدو الصهيوني المحتل لأرضنا”.