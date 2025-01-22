جوتيريش يدعو إيران لإعلان نبذها للأسلحة النووية

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دافوس (سويسرا) (رويترز) – ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء أن إيران لا بد أن تتخذ خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من خلال توضيح أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية.

وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “المسألة الأكثر أهمية هي إيران والعلاقات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة”.

وأضاف “أملي أن يدرك الإيرانيون أن من المهم أن يوضحوا تماما عزمهم نبذ امتلاك أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي ينخرطون فيه بشكل بناء مع الدول الأخرى في المنطقة”.