جوتيريش يرفض خطة إسرائيلية جديدة للتحكم في مساعدات غزة

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء مقترحا إسرائيليا جديدا للتحكم في إيصال المساعدات إلى غزة، قائلا إنه ينذر “بمزيد من التحكم في المساعدات وتقييدها بشدة حتى آخر سعر حراري وحبة دقيق (طحين)”.

وأضاف لصحفيين “لأكن واضحا.. لن نشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احتراما كاملا.. الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد”.

ولم تصل أي مساعدات إلى الجيب الفلسطيني الذي يقطنه نحو 2.1 مليون نسمة منذ الثاني من مارس آذار. وقالت إسرائيل إنها لن تسمح بدخول أي سلع أو إمدادات إلى غزة حتى يفرج مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن جميع الرهائن المتبقين لديها.

واجتمعت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات، قبل أيام مع وكالات للأمم المتحدة وجماعات إغاثة دولية وقالت إنها اقترحت “آلية هيكلية للمراقبة ودخول المساعدات” إلى غزة.

وقالت الوحدة على منصة إكس يوم الأحد “الآلية يراد بها دعم منظمات الإغاثة وتعزيز الرقابة والمساءلة وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين المحتاجين بدلا من تحويل مسارها وسرقتها من حماس”.

وقال جوناثان ويتال القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة والضفة الغربية قبل أيام إنه لا يوجد دليل على تحويل المساعدات عن مسارها.

واستأنفت إسرائيل الشهر الماضي قصفها لغزة بعد هدنة دامت شهرين وأرسلت قواتها مجددا إلى القطاع.

وقال جوتيريش “غزة صارت ساحة للقتل، والمدنيون في حلقة موت بلا نهاية”. ودعا جوتيريش مرة أخرى إلى الإفراج على الفور وغير المشروط عن جميع الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار ودخول كامل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف “مع إغلاق نقاط العبور إلى غزة وحصار المساعدات، صار الأمن في حالة من الفوضى وجرى تكبيل قدرتنا على إيصال المساعدات”.

وقال “بصفتها قوة احتلال، تقع على إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي الذي يتضمن القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضاف أن هذا يعني أنه يجب على إسرائيل تيسير عمل برامج الإغاثة وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة الصحية ومعايير الصحة العامة في غزة. وقال “لا شيء من ذلك يحدث اليوم”.

وتقول إسرائيل إنها لا تمارس سيطرة فعلية على غزة وبالتالي فهي ليست قوة احتلال.

واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، بعد أن شنت حماس هجوما تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أدى لمقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل، واحتجاز نحو 250 رهينة. وتقول السلطات الصحية في غزة إنه منذ ذلك الحين قُتل أكثر من 50 ألف فلسطيني.