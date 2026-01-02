جوتيريش يعبر عن قلقه العميق إزاء تعليق إسرائيل لعمليات منظمات دولية غير حكومية

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 2 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر بيان اليوم الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر عن قلقه العميق إزاء إعلان إسرائيل تعليق عمليات عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى إلغاء هذا الإجراء.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في البيان “يأتي هذا الإعلان إضافة إلى القيود السابقة التي أدت بالفعل إلى تأخير دخول الإمدادات الغذائية والطبية والصحية والمأوى الضرورية إلى غزة. هذا الإجراء الأخير سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تواجه الفلسطينيين”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)